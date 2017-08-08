LG’nin Yeni Amiral Gemisi LG V30’un ilk Görüntüleri Sızdı

LG’nin Merakla Beklenen Yeni Amiral Gemisinin Görüntüleri

LG’nin Yeni Amiral Gemisi LG V30’un ilk Görüntüleri İnternete Sızdı. 31 Ağustos’ta Berlin’de duyurulması beklenen modelin el atından çekilmiş resimleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay yayımlanan teaser görüntü ile Berlin’de tanıtılacağı açıklanan yeni modelin görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler telefonun yeni tasarımının neredeyse tamamını gösteriyor. Joseph Gordon-Levitt’in yaratıcı deposunda bulunan bir kullanıcı HitRecord, arkasında V30 logolu bir telefon bulunan belirgin birkaç fotoğraf yayınladı. Kasıtlı bir video olup olmadığı belli değil kaynak video internetten silindi. Gizmodo’nun aldığı Akran görüntüsü haricinde birşey kalmadı.

Kullanıcı RandyAzarga’nın yüklediği kütüphane şimdi boş. Ancak bildirildiğine göre burada söz konusu video vardı. Neyse bir sızan görüntülere geçelim.

Görüntülere göre LG V20 modeli LG’nin G6 modelinin bir karışımı olarak görünüyor. Parlak arka sırt G6’dan geçmiş, V20’nin beklendiği gibi ikinci ekranı rahmetli olmuş. LG gelecek nesil geniş OLED telefonu ile alakalı açıklamalar yaparken kesinlikle V30 modelini kastettiği görülüyor.

Sızdırılmış fotoğraflar en azından bu teoriyi destekliyor.

Yeni LG V30 ilk görüntüler

V30’un V20 selefinden en önemli bir özelliği eksik: Ana ekranın üstünde ikincil ince ekran.