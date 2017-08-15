LG V30 Sesinizi veya Yüzünüzü Tanıyınca Ekran Kilidini Açacak

LG V30’ın Biyometrik Güvenlik Becerileri Beklenenden Fazla!

LG V30 Sesinizi veya Yüzünüzü Tanıyınca Ekran Kilidini Açacak. Biyometrik güvenliğin alanı genişliyor…

Telefonunuz yada tabletiniz siz onu kendinize göre kişiselleştirene kadar yabancı bir cihaz hissi uyandırıyor. Resmi olarak tanıtılmasına sayılı günler kala LG V30 size telefonunuz ile aranızdaki ilişkiyi bir adım öte götürecek yeni güvenlik önlemleri sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu özelleştirme Telefonunun kilidini açanın aynı kişi olduğundan emin olmak için eklenmiş bir kaç yolu da içeriyor.

LG V30 Sesinizi veya Yüzünüzü Tanıyınca Ekran Kilidini Açacak

Yüz tanıma özelliği sayesinde ekranın ilk açılışı anında gerçekleşiyor. Ancak burada isterseniz bir ses filtresi de kullanabiliyorsunuz. Biyometrik Güvenlik !!!

Telefonun 18:9 OLED ekranında yer alacak olan Floating Bar üzerine en sık kullanacağınız uygulamaları da yerleştirebilirsiniz.

LG’nin yeni amiral gemisi telefonu bildiğiniz gibi 31 Ağustos’ta Berlin‘de tanıtılacak. O zaman tüm özelliklerini ve özellikle LG V30 Biyometrik Özelliklerini göreceğiz.

Engadget – LG V30