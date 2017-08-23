LG V30 Yeni Kullanıcı Arayüzü UX 6+, Kişiye Özel Seçenekler Sunuyor

LG V30 ile Gelen Güzellik!

LG V30 Yeni Kullanıcı Arayüzü UX 6+, Kişiye Özel Seçenekler Sunuyor.

Mükemmel multimedya uyumu, kullanıcıya göre uyarlanması ve kullanıcının isteklerini sezen özellikler, LG’nin yeni akıllı telefonunda bulunan UX’in kalbini oluşturuyor. Yeni UX’in tasarımı kullanıcıların geliştirilmiş özelliklerden en dolu şekilde faydalanmalarını da sağlıyor.

LG Electronics’in yeni çıkacak V30 telefonuyla birlikte piyasaya sürülecek olan yeni UX 6.0+, LG’nin UX’inin geliştirilmiş bir versiyonu. Daha önceki akıllı telefonlarda bulunan UX, kullanıcıları içine çeken 18:9 FullVision ekranın çok daha verimli kullanılması için en uygun hale getirilirken çok daha sezgisel kullanıcı deneyimi için çok daha kişiselleştirilmiş seçenekler sunuyordu. LG V30, şirketin ilk OLED FullVision ekranına sahip ve geliştirilmiş çift lensli kamera özellikleriyle güçlü bir multimedya cihazı. Ayrıca yeni UX’in tasarımı kullanıcıların geliştirilmiş özelliklerden en dolu şekilde faydalanmalarını da sağlıyor.

LG V30 Yeni Kullanıcı Arayüzü UX 6+

Kamera Manual Mode’dayken erişilebilen Graphy, fotoğraf çekmekten hoşlanan herkesi profesyonel bir fotoğraf sanatçısı haline getiriyor. Graphy ile kullanıcılar birbirinden farklı tarz ve ruh hallerinin içerisinde yer aldığı V30 ile çekilmiş fotoğraf portföyünden seçim yapabilir ya da Graphy sitesinden veya mobil uygulamasından profesyonel fotoğraf sanatçıları tarafından V30 ile çekilmiş fotoğraflardan istediklerini indirerek önceden hazırlanmış efektleri (beyaz ayarı, objektif hızı, diyafram açıklığı ve ISO) uygulayabilirler. Otomatik çekim, kılavuzlu çekim, basit çekim ve eşleştirmeli çekim; kolay seçilebilmesi amacıyla bir menü altında gruplandırılmış. Galeri menüsünden hızlı bir şekilde GIF yaratılabilirken, Film Oluştur seçeneği fotoğrafları ve/veya video dosyalarını kullanarak bir film oluşturulmasına imkan veriyor. Yapılan filmler daha sonra Quick Video Editor özelliğiyle de montajlanabiliyor.

LG v30 Floating BAR

LG V20’deki Second Screen, V30’da evrimleşerek Floating Bar haline gelmiş. Yarı saydam Floating Bar, sık kullanılan özelliklere çabuk erişimi sağlıyor ve ihtiyaç duyulmadığında FullVision ekrandan tamamen kaldırılabiliyor. Telefon kullanılmadığında Always-on Display, önceki telefonlardan daha fazla kişiselleştirilebiliyor. AoD sadece saati göstermekle kalmıyor, Quick Tools, Music Player ya da kullanıcının seçtiği bir fotoğrafı gösterecek şekilde ayarlanabiliyor.

LG V30 Güvenlik Özellikleri

LG V30’daki güvenlik özellikleri LG’nin daha önceki akıllı telefon UX’inden çok daha gelişmiş. V30, telefonun ekranı kapalı olsa bile ön kamerasını kullanarak sahip olduğu Yüz Tanıma özelliğiyle anında açılabiliyor. Diğer telefonların aksine önce güç düğmesine basmaya da gerek yok. Ses Tanıma, kullanıcının sesinin farklı kombinasyonlarını ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş parolaları (ideali 3-5 hece) kullanarak V30’un kilidini açıyor. Bunun için ise herhangi bir düğmeye basmaya ya da ekranı kaydırmaya gerek yok. Qualcomm Aqstic ses UI teknolojisinin desteklediği kesintisiz çalışma ve kesintisiz dinleme yetkinlikleri de telefonun bataryasını çok az kullanıyor.

UX’in kullanıcısına verdiği his bile kullanıcının tercihlerine göre uyarlanabiliyor. LG V30, telefonun zil sesine göre farklı titreşim kombinasyonlarını da ayarlama becerisine sahip.

LGNewsRoom