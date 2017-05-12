Lighthouse AI CAMERA, Ev Sahiplerini Tanıyan Güvenlik Kamerası

Lighthouse’un Yeni Akıllı Güvenlik Kamerası Ev Sahiplerini Tanıyor.

Ev Sahiplerini Tanıyan Güvenlik Kamerası, Lighthouse AI CAMERA.

Güvenlik kameraları günümüzde gittikçe gelişti. Artık güvenlik şirketlerine ihtiyaç duymadan evinizin kendi güvenliğini almak için çok daha fazla ve akıllı kamera seçenekleriniz artık var. Bunların yeni bir örneği Android’in kurucu ortaklarından Andy Rubin tarafından hazırlanan bu cihaz, kimin evde olduğunu veya eve girdiğini, bunun bir insan veya ailenin bir parçası olan köpek veya kedi olup olmadığını anlayabiliyor.

Ev Sahiplerini Tanıyan Güvenlik Kamerası Lighthouse AI Camera ayrıca sesli komutlarınıza da yanıt verebiliyor. Örneğin köpeğinizi kimin dışarıya yürümeye götürdüğünü sorduğunuzda köpeğinizinde yer aldığı en son videoyu getirip size gösterebiliyor.

Galeri: Lighthouse AI camera | 3 Foto

LightHouse gece görüş özelliğine sahip ve 1080p video çekebilen bir kameraya ile birlikte, bir hoparlör, bir mikrofon, bir siren ve 3D sensör’e sahip. Netatmo Welcome gibi yüz tanıma sistemine sahip ve bu özellik sayesinde evinizde yaşayan her insanı tanımlamak ve kimliklerini doğrulamak için gefencing ile birlikte kullanılmaktadır.

İnsanları, evcil hayvanları ve nesneleri ayırt etmek için 3D algılama teknolojisi kullanılıyor.

Lighthouse AI Camera sizin için nereden baktığınıza göre ya çok faydalı yada çok ürkütücü gelebilir. Önemli şeyleri size bildirmesini de sağlayabiliyorsunuz. Mesela saat 4’e kadar çocuklar eve gelmemişse size bildirmesini sağlayabilirsiniz. Yada beklenmedik bir zamanda bilinmeyen bir kişi (hırsız gibi) evinize girdiğinde size ve polise bildirimler göndermesini planlayabilirsiniz.

Her bir ailenin üyesini ne kadar doğru tanımladığı henüz belli değil ancak şirket, sistemini bir milyon örnek şekiller ve kalıplarla besleyerek yüz tanıma tanıma konusunda en iyi seviyeye getirildiğini söylüyor.

Veriler Nasıl Korunuyor?

En önemli şeylerden birisi de kayıtların ve sistem verilerinin nasıl korunacağı ile ilgili. Şirket verilerin banka düzeyindeki şifrelemeyle korunabileceğini belirtiyor. Bilgilerinize erişebilen tek kişi siz olacaksınız ve sistem, kamera kayıtlarınızı ne olursa olsun 30 gün içinde otomatik silecektir.

Lighthouse AI Camera şimdi Ön Sipariş ile 399$’dan satışa sunuldu. Eylül ayında ise ön sipariş verenlere sevkiyatları başlayacak.

