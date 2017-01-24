Android Hayranları LineageOS’u Şimdi İndirip Deneyebilirsiniz

Android hayranlarına CyanogenMod’un halefi geldi.

LineageOS’u şimdi indirip deneyebilirsiniz.

Son sekiz yılda Steve Kondik’in CyanogenMod’u hızla büyüdü ve Android cihazlar için en popüler özel ROM haline geldi. Birinci sınıf performans ve akıllı özellikleri sayesinde tabi.

2016’nın sonlarında Cynogen Inc. ile olan ticari sürtüşmeden sonra CyanogenMod gelişimi sona erdi. Yenilikçi ve gittikçe büyüyen açık kaynak kodlu işletim sistemine büyük darbe indi.

Neyse ki CyanogenMod’un arkasındaki ekip aşık kaynak kodlu LineageOS olarak adlandıkları işletim sistemi ile desteği devam ettireceklerini taahhüt ediyorlar.

Android 7.1 ve Android 6.0’a dayalı yeni ROM’un ilk yapıları (cihaza göre değişir) şimdi CyanogenMod fanları için mevcut. Aşağıdaki cihazlarda kullanabilirsiniz.

LineageOS Kullanılabilecek Popüler Cihazlar

Nexus 5X

Nexus 6P

Moto G4/G4 Plus

Nextbit Robin

Xiaomi Redmi 1S

LineageOS yapıları, diğer birçok el cihazında da kullanıma sunulacak. 80 üzerindeki cihazların tam listesi burada.

Android’ten vazgeçmek istemeyenler için sevindirici olsa gerek. Açık Kaynak Kodlu yeni işletim sisteminin bundan sonra nereye gideceğini görmekte bir o kadar ilginç olacak. Grup haftalık güncelemeler yayınlayacaklarını söylüyor.

Lineage OS’u daha denemedin mi? Lineage OS on Downloads şimdi indir.