Londra için UBER Change.Org Üzerinden 1 Milyon İMZA Topluyor

UBER Londra’da faaliyet göstermek için girişimlerini hızlandırdı!

Londra için UBER Change.Org Üzerinden 1 Milyon İMZA Topluyor. Londra için UBER Change.Org Üzerinden 1 Milyon İMZA Topluyor. TfL’nin kararına itiraz etmek için destek arayan UBER 3.5 Milyon Müşterisine güveniyor.

UBER Londra’daki yasağın iptalini istediği dilekçe için 1 Milyon imza toplamaya çalışıyor.

Londra için UBER Change.Org Kampanya Dilekçesi

UBER geçtiğimiz cuma günü Londra’da faaliyet gösterdiği lisansının yenilenmeyeceğini öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Karara itiraz etmek için 21 günü var. Ancak şimdiden lehinde kamu oyunu oluşturmak için ataklarına başladı. Change.ORG üzerinden bir dilekçe yayımlayan UBER şimdiden 750 bin kişiden destek aldı. Bu imza kampanyası ile UBER Londra’da Faaliyet Göstermek için 1 Milyon İmza Topluyor.

Söz konusu kampanya dilekçesinde TfL‘nin kararını değiştirmesi isteniyor. Londra ulaştırma otoritesi, Transport for London (TfL) Uber’in faaliyet iznini, Uber’in uygunsuz davranış ve kurumsal yaklaşımlardan “Potansiyel kamu güvenliği ve güvenlik sonuçları” ötürü yenilemeyeceğini söylemişti.

UBER ise 3.5 Milyon kullanıcısının bu konuda tepki göstereceğine güveniyor. Söz konusu yasağın tüketicinin tercihini kısıtlandığını iddia ediyor.

Söz konusu Dilekçede UBER, “Bu karar devam ederse, 40.000’den fazla lisanslı şoförü işsiz bırakacak ve milyonlarca Londralıyı makul ve uygun fiyatlı bir ulaşım biçiminden mahrum edecek” ifadesini kullandı.

Dilekçe, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan’a teslim edilmeden önce 1 milyona ulaşmak hedefinde ancak; Belediye başkanı Han, Uber’in müşterilerini ve sürücülerini hayal kırıklığına uğrattığını kampanya sayfasında yayınlayarak, Söz konusu istek dilekçesine zaten yanıt vermiş durumda.

Uber’in şu anki faaliyet izni bu ayın sonunda sona erecek.Ancak şirketin 21 gün itiraz süresi var ve itiraz sonuçlanana kadar hala faaliyet gösterebilecek.