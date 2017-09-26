MacOS High Sierra Apple Store’dan İndirilmeye Başlandı

Mac Kullanıcıları için yenilenmiş işletim sistemi MacOS High Sierra indirilmeye başladı

MacOS High Sierra Apple Store’dan İndirilmeye Başlandı.

MacOS için en yeni güncelleme artık mevcut. Birçok yeni özellikle dolu olmamasına rağmen, kısaca anlatılabilecek yeni özelliklerde yok değil.

İlk göze çarpan PHOTOS, çarpıcı görünen fotoğraflar. Apple’a özgü fotoğraf editörü uygulaması şimdi daha fazla dikkat çekiyor. Renk Paleti, profesyonel ince ayarlamalar gibi hassas yardımcılar bulunuyor. Şimdi çok daha fazla AI’ye sahip. düzenlemelerde orjinali ile daha gerçekçi filtreleri yan yana kontrol etmek için “Compare” “Karşılaştır” özelliği bulunuyor.

Yenilemeden daha çok eklenen işlevsellik çoğu düzenlemede daha iyi bir fotoğraf düzenleyicisine ihtiyaç duymamanızı sağlıyor.

Safari daha gelişmiş görünüyor! Safari 11.

Safari 11 Mac’te Apple’a göre en gelişmiş en hızlı web tarayıcısı. Ayrıca reklamcıları kızdıracak cinsten bir yenilikte eklenmiş. Reklamları otomatik oynatmayı engelleyen özellik, reklam endüstrisini kızdırdı.

Bunun dışında Notes, Spotlight ve Mail hakkında bir kaç yenilik var ama özellikle anlatmaya değecek cinsten değil. High Sierra’nın yenilikleri aslında sistemin arka planında kalıyor. Sistem Performansı ve Hız ve sağlamlık konusunda eskisinden çok daha iyi olduğu tahmin ediliyor.

Arka plandaki bu çalışma gelecekte Apple PC’lere yardımcı olacak.

MacOS High Sierra Apple Store ‘dan indirip, Sisteminizi güncelleştirebilirsiniz.