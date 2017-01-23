Mac’te Siri’yi Kullanın! Mac Siri Komutları’nın Listesi

Siri, Mac işletim sistemine doğrudan bağlı olduğuna göre, muhtemelen bilgisayarınızdaki kullanışlı sanal asistanla ne yapabileceğinizi merak ediyorsunuzdur.

Mac Siri Komutları ile sanal asistanın keyfine varın!

Siri, sanal asistanlı bir iPhone veya iPad’de gerçekleştiremediğiniz, Mac’e özgü pek çok kabiliyetinin olduğu ortaya çıktı. Elbette, iOS’tan gelen geleneksel Siri komutlarının neredeyse tamamı MacOS’ta da çalışıyor.

Siri’ye Mac’te Erişme

Siri’ye komutlar vermeden önce, sanal asistanın aktif hale getirmek isteyeceksiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu, sağ üst köşedeki menü çubuğu öğesine, Dock simgesine veya Option + Boşluk tuşlarına basmaktır.

Artık Siri’nin Mac üzerinde gerçekleştirebileceği komut türüne bir çeşitlilik geldi. Açıkça görülen şeyleri de değiştirebilirsiniz; örneğin, farklı ayarlar yapabilir veya tercih panelleri açabilir, Bluetooth yerine Wi-Fi’yi aktif edebilir, herhangi bir uygulamayı açabilir, Mac hakkında sorular sorabilirsiniz, herhangi bir dosya türü veya belge adı göstermesini isteyebilirsiniz.

Mac Siri Komutları

Bilgisayarımı uyut

Ekran koruyucuyu etkinleştir

Ekranı daha parlak yap

Ekranın parlaklığını azalt

Bluetooth açık mı?

Bluetooth’u aç / kapa

Ses seviyesini düşür

Sesi yükselt

Bana gizlilik ayarlarını göster

Bana konum ayarlarını göster

Bana ağ ayarlarını göster

Masaüstü duvar kağıdı nedir

iTunes Parolamı unuttum

Mac’im ne kadar hızlı?

Mac’imde ne kadar bellek var?

Ne kadar boş disk alanı var?

Mac seri numaram nedir?

Kullanılan macOS sürümü nedir?

Ne kadar iCloud saklama alanım var?

Posta uygulaması aç

Safari’yi aç

İletileri Aç

teknotalk.com için web sitesini aç

Web sayfasını açın (site adı veya site URL’si)

Mesaj gönder (isim) söyleyin (mesaj) söyleyin

Belgeler klasörünü aç

Resimler klasörünü aç

Bana “ekran görüntüsü” adlı dosyaları göster

Bana dünün dosyaları göster

Geçen haftanın görüntü dosyalarını göster

İki gün önce bana belgeleri göster

Bana dün hangi dosyalar üzerinde çalıştıklarını göster.

Müziklerimi göster

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Mac’teki Siri’yi anlamanız için en iyi iddia, sanal asistanla oynamak, çeşitli sorular sormak, komut dilini değiştirmek, farklı belge veya uygulamalar istemek, farklı bilgiler talep etmektir.

Aslında, bu Siri komut listesindeki komutların neredeyse her birisi Mac’te de çalışıyor, ancak iPhone ve iPad’e özgü bazı görevler ve özellikler Mac’de mümkün değil, buna rağmen bazıları buna göre ayarlanıyor. Keşfedin ve eğlenin.

Mac Siri Komutları ile Neler Yapabilirsiniz?

Başka bir seçenek ise neler yapabildiğini doğrudan Siri’ye sormaktır, benim için ne yapabilirsin? Bu, Mac için Siri‘nin kullanımı için birlikte gelen küçük bir yardım kılavuzuna, Siri’yi açıp bilgi tuşuna basarak erişebilirsiniz. Soru işareti düğmesini tıklatırsanız veya asistanın sizin için ne yapabileceğini Mac’te Siri’ye sorarsanız, Siri farklı komut türlerini, çeşitli menü öğelerini gösterir; bunlardan bazıları Mac’e özeldir ve diğerleri Siri için genelleştirilmiştir.