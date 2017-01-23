Mac’te Siri’yi Kullanın! Mac Siri Komutları’nın Listesi
Siri, Mac işletim sistemine doğrudan bağlı olduğuna göre, muhtemelen bilgisayarınızdaki kullanışlı sanal asistanla ne yapabileceğinizi merak ediyorsunuzdur.
Mac Siri Komutları ile sanal asistanın keyfine varın!
Siri, sanal asistanlı bir iPhone veya iPad’de gerçekleştiremediğiniz, Mac’e özgü pek çok kabiliyetinin olduğu ortaya çıktı. Elbette, iOS’tan gelen geleneksel Siri komutlarının neredeyse tamamı MacOS’ta da çalışıyor.
Siri’ye Mac’te Erişme
Siri’ye komutlar vermeden önce, sanal asistanın aktif hale getirmek isteyeceksiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu, sağ üst köşedeki menü çubuğu öğesine, Dock simgesine veya Option + Boşluk tuşlarına basmaktır.
Artık Siri’nin Mac üzerinde gerçekleştirebileceği komut türüne bir çeşitlilik geldi. Açıkça görülen şeyleri de değiştirebilirsiniz; örneğin, farklı ayarlar yapabilir veya tercih panelleri açabilir, Bluetooth yerine Wi-Fi’yi aktif edebilir, herhangi bir uygulamayı açabilir, Mac hakkında sorular sorabilirsiniz, herhangi bir dosya türü veya belge adı göstermesini isteyebilirsiniz.
Mac Siri Komutları
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Mac’teki Siri’yi anlamanız için en iyi iddia, sanal asistanla oynamak, çeşitli sorular sormak, komut dilini değiştirmek, farklı belge veya uygulamalar istemek, farklı bilgiler talep etmektir.
Aslında, bu Siri komut listesindeki komutların neredeyse her birisi Mac’te de çalışıyor, ancak iPhone ve iPad’e özgü bazı görevler ve özellikler Mac’de mümkün değil, buna rağmen bazıları buna göre ayarlanıyor. Keşfedin ve eğlenin.
Mac Siri Komutları ile Neler Yapabilirsiniz?
Başka bir seçenek ise neler yapabildiğini doğrudan Siri’ye sormaktır, benim için ne yapabilirsin? Bu, Mac için Siri‘nin kullanımı için birlikte gelen küçük bir yardım kılavuzuna, Siri’yi açıp bilgi tuşuna basarak erişebilirsiniz. Soru işareti düğmesini tıklatırsanız veya asistanın sizin için ne yapabileceğini Mac’te Siri’ye sorarsanız, Siri farklı komut türlerini, çeşitli menü öğelerini gösterir; bunlardan bazıları Mac’e özeldir ve diğerleri Siri için genelleştirilmiştir.
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