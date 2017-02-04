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Mafia 3 Hikayesi Genişliyor, 3 Yeni Eklenti Geliyor

4 Şubat 2017 11:36 Oyun Dünyası
Mafia 3 Hikayesi Genişliyor, 3 Yeni Eklenti Geliyor

Mafia 3 Mart ayının sonundan itibaren eklenti paketleri ile hikayesini genişletiyor.

Mafia 3 Hikayesi Genişliyor, Mafia 3 için eklenti paketleri yayınlayacağını duyurdu.

Mafya III Hangar 13 tarafından geliştirilen, 2K Games tarafından Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yayınlanan aksiyon-macera türünde bir video oyunun genişleme zamanı geldi.

Mafya serisinin de üçüncü oyunu olan Mafia 3,  7 Ekim 2016’da piyasaya sürülmüş ve 1968 yılında New Orleans’ın kurgusal hali olan New Bordeaux şehrinde geçiyor.

Mafia 3 Hikayesi Genişliyor, Mart ayı ile birlikte yeni eklentiler!

Yeni hikayelerin ilki “Faster,Baby!” “Daha Hızlı, Bebeğim” ile başlıyor. Oyun bloğuna göre genişleme sürüş becerileri ve araba kovalamacaları üzerine yoğunlaşıyor.

Ardından “Stones Unturned” ve “Sign of the Times” eklentileri gelecek. Mayıs ve Temmuz aylarında yayımlanacak.

 

 

 

Mafia III

Eurogamer

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