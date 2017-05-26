Booking.com: Hayal Kırıklığı Yaşadık, Mahkemenin Booking.com KARARI

Booking.com: Hayal Kırıklığı Yaşadık!, İşte Mahkemenin Booking.com KARARI !

Online Tatil Rezervasyon Sitesi, Dünyaca ünlü booking.com’un engelleme kararına yaptığı itiraz mahkemece sonuca bağlandı. Mahkemeye yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

Hurriyet.com‘a açıklamalar yapan Booking.com ;

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde bugün görülen davaya, TÜRSAB ve Booking.com avukatlarının yanı sıra müdahil taraf avukatları katıldı.

booking.com’a konan ihtiyati tedbir kararını kaldırmadı. Mahkeme Booking.com ve diğer otelcilerin yaptığı itirazı reddetti.

Karar Hakkındaki Booking.com’dan yapılan ilk açıklamada ise;

“Mahkemenin ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik yaptığımız itirazın reddine karar vermesi tarafımızda hayal kırıklığı yaratmıştır. Gerekçeli kararın her bir tarafa tebliğini takiben 2 haftalık yasal süre içinde karara itiraz edeceğimizi bildiririz.” denildi.

Türkiye yasalarına ve hukukuna her zaman bağlı kalacağımızı bu vesileyle yinelemek isteriz.

Ancak Türkiye’den yurtdışına ve yurtdışından Türkiye’ye yapılacak rezervasyon hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek.

İstanbul 5’inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Booking.com adlı otel ve konaklama tesisleri rezervasyon portalının Türkiye’deki bütün faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Hollanda merkezli Booking.com BV adlı şirkete yönelik söz konusu dava, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından 2015 yılında açılmıştı.

TÜRSAB’dan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin booking.com BV adlı şirketin booking.com veya başka bir adres üzerinden “Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına karar verdiği” belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin kararına gerekçe olarak “haksız rekabeti” gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, TÜRSAB’ın Rekabet Kurumu’na daha önce gerçekleştirdiği başvurusu sonucunda, booking.com BV şirketinin rekabete aykırı eylemlerinden dolayı yaklaşık 2,5 milyon Türk Lirası idari para cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.