MARVEL Future Fight Yeni Karakterler Ekledi, ŞahinGöz ve Medusa!

MARVEL Future Fight’a Yeni Karakterler Şahingöz ve Medusa Eklendi.

Marvel Future Fight Yeni Karakterler, Şahingöz ve Medusa ile daha heyecan verici.

Güncellemelerin arasında yeni kostümler, yeni bir kostüm geliştirme sistemi, Yeni Yıl etkinlik ve bölümleriyle kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri bulunuyor.

Asya’nın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Games Corp. çok sevilen oyunu oyunu MARVEL Future Fight’a yeni karakterler ekliyor: Şahingöz (Kate Bishop) ve Medusa savaşa katılırken, Marvel’ın en yeni süper kahramanlarından Demiryürek de ilk kez bir oyunda boy gösterecek.

Marvel Future Fight Yeni Karakterler, ŞahinGöz ve Medusa

Mevcut karakterlerden beşi için de yeni kostümler eklenecek: Marvel ŞİMDİ çizgi roman serisinden dört kostüm ile, Marvel’ın “Canavarlar Serbest Kaldı” serisinin ilk sayısının MARVEL Future Fight varyant kapağından esinlenmiş eşsiz bir Muhteşem Hulk kostümü.

MARVEL Future Fight ayrıca oyuncuların tecrübe kullanarak kostümlerine seviye atlatmasını sağlayan yepyeni bir özellik de sunacak. Kostümler geliştirildiğinde çeşitli değerler artarken, yeni özellikler de eklenecek.

Kahramanların benzersiz versiyonları

Netmarble Games Chief Global Officer Seungwon Lee, “MARVEL Future Fight ile ilgili en sevdiğimiz şeylerden biri, oyunculara favori süper kahramanlarının sadece klasik halleriyle değil, başka yerlerde bulunmayan versiyonlarıyla da oynama şansı vermesi,” diyor ve ekliyor: “Yeni özellikler eklemeye devam ederek oynanış ve stratejileri sürekli olarak çeşitlendirmek istiyoruz – örneğin Kostüm Geliştirme.”

Yeni Yıl etkinliğini kaçırmayın

Netmarble bunların yanında 17-30 Ocak 2017 tarihleri arasında Yeni Yıl temalı etkinlikler ve bir adet de oynanabilir bölüm ekleyecek. Oyuncular kar kaplı bir şehirde bölümler tamamlayarak kazandıkları nişanlarla özel eşyalar satın alabilecek. Kullanıcı arayüzünü kolaylaştırmak adına, artık hızlı ISO-8 geliştirmeleri için malzemeler otomatik olarak seçilebilecek ve kahraman ekipmanları farklı özellikler arasında rahatlıkla geçiş yapabilecek.

MARVEL Future Fight‘a gelen güncellemelerinden bazıları:

Üç Yeni Karakter: Kate Bishop – Orijinal Şahingöz’ün halefi. Okçuluk ile yakın dövüşte yetenekli ve çevik. Medusa – Inhumanların kraliçesi ve Black Bolt’un karısı. Saçlarının gücüyle halkını tehdit eden herkesi yeniyor. Demiryürek – 15 yaşındaki dahi Riri Williams, en yeni ve güçlü Demir Adam Zırhı teknolojisini kullanarak düşmanlarını yok ediyor.

Beş Yeni Karakter Kostümü: Yellowjacket, Kaptan Amerika, Kırmızı Hulk ve Sincap Kız için Marvel ŞİMDİ kostümleri gelirken; Hulk (Amadeus Cho) için ise, Marvel’ın “Canavarlar Serbest Kaldı” serisinin ilk sayısının MARVEL Future Fight varyant kapağından esinlenmiş bir “Canavarlar Serbest Kaldı” kostümü geliyor.

Yellowjacket, Kaptan Amerika, Kırmızı Hulk ve Sincap Kız için Marvel ŞİMDİ kostümleri gelirken; Hulk (Amadeus Cho) için ise, Marvel’ın “Canavarlar Serbest Kaldı” serisinin ilk sayısının MARVEL Future Fight varyant kapağından esinlenmiş bir “Canavarlar Serbest Kaldı” kostümü geliyor.

Yeni Kostüm Geliştirme Sistemi: Karakterlerin bölüm tamamlayarak tecrübe kazanıp kostümlerini değerlerini arttıracak şekilde geliştirebileceği yeni bir sistem oyuna ekleniyor.

Karakterlerin bölüm tamamlayarak tecrübe kazanıp kostümlerini değerlerini arttıracak şekilde geliştirebileceği yeni bir sistem oyuna ekleniyor.

Yeni Yıl Etkinlik ve Bölümleri: Yeni yılın şerefine tüm oyuncular, 17-30 Ocak 2017 tarihleri arasında kar kaplı bir şehirde geçecek yeni bir etkinlik bölümünün tadını çıkaracak. Bölümleri tamamladıkça özel nişanlar kazanıp, bunlarla da sınırlı ve etkinliğe özel eşyalar satın alacaklar.

Yeni yılın şerefine tüm oyuncular, 17-30 Ocak 2017 tarihleri arasında kar kaplı bir şehirde geçecek yeni bir etkinlik bölümünün tadını çıkaracak. Bölümleri tamamladıkça özel nişanlar kazanıp, bunlarla da sınırlı ve etkinliğe özel eşyalar satın alacaklar.

Kullanıcı Arayüzü İyileştirmeleri: Hızlıca ISO-8 geliştirmek için malzemeleri otomatik seçme özelliği eklenecek. Bir diğer özellik sayesinde oyuncular kahraman ekipmanlarındaki “özellik”leri değiştirecek.

MARVEL Future Fight Yeni Karakterler Ekledi, ŞahinGöz ve Medusa!

Ironheart, Medusa ve Hawkeye (Kate Bishop) oyuna katılıyor!

En yeni Marvel ŞİMDİ karakterleri ile tanışın





Ocak 2017 Tarihli Son Tanıtım!

MARVEL Future Fight tüm dünyada App Store® ve Google Play™ üzerinden indirilebilir.

App Store®

Google Play™

MARVEL Future Fight Yeni Karakterler Ekledi, ŞahinGöz ve Medusa!

MARVEL Future Fight ile ilgili daha fazla bilgi için http://marvelfuturefight.netmarble.com adresini ziyaret edebilirsiniz.