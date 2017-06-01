Max YouTube Star Final Heyecanı Başladı, 18 Finalist Belli Oldu

Max YouTube Star ile Final Heyecanı Başladı.

Max YouTube Star Final Heyecanı, Finale kalan 18 finalist için asıl yarışma 7 Haziran 2017’de başlayacak.

YouTube işbirliği ile düzenlenen Türkiye’nin ilk YouTuber yarışması Max YouTube Star’ın finalistleri belli oldu. 8-17 yaş grubundan 18 yarışmacının finale kaldığı yarışmaya, bugüne kadar 151 bin başvuru gerçekleşti.

18 finalist; Ruhi Çenet, Buğra Kazancı (Minecraft Evi) ve Furkan Yaman gibi ünlü YouTuber’ların koçluğunda Türkiye’nin YouTube Star’ı olmaya çalışacak.

Max YouTube Star Final Heyecanı

Hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle çocukların gelişimlerine katkı sağlayan Max’ın YouTube işbirliğiyle düzenlediği YouTube Star finalistleri belli oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gerçekleştirilen binlerce başvuru arasından seçilen 18 finalist, altışarlı takımlar halinde Ruhi Çenet, Buğra Kazancı (Minecraft Evi) ve Furkan Yaman koçluğunda eğitimler alacak ve birlikte yaratıcılıklarını konuşturacakları YouTube videoları çekecek.

Max YouTube Star Final Heyecanı

Altı hafta boyunca farklı konularda çektikleri videoları YouTube’a yükleyecek finalistler, yeteneklerini tüm dünyaya gösterme fırsatı yakalayacak. Her hafta 18 yeni videonun izleyicilerin beğenisine sunulacağı yarışma, Temmuz sonuna kadar devam edecek. Videoları en çok izlenen YouTuber ise Türkiye’nin ilk YouTube Star’ı olacak.

Max YouTube Star’a Büyük İlgi

YouTube ile birlikte düzenlenen Türkiye’nin ilk YouTuber yarışması Max YouTube Star büyük ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından 8-17 yaş grubu çocukların çektikleri YouTube videoları ile katıldığı yarışmaya bugüne kadar 59 bini videolu olmak üzere toplam 151 bin başvuru yapıldı. Tüm Max YouTube Star videolarının toplam izlenme sayısı 10.2 milyona ulaşırken,bu videoların beğenilme oranı ise yüzde 96 oldu.

Max YouTube Star Yarışması, Max’la Star Olmaya Var mısın?

Nesilden nesile hep çocukların yanında olan ve onların sosyal yaşamlarına da entegre olarak hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle gelişimlerine katkı sağlayan Max, ufuk açıcı bir projeye imza atıyor. Youtube desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk Youtube Star yarışması ile Max, çocuklara internetin eğitici ve ilham verici dünyasının kapılarını aralıyor ve onları yaratmaya, keşfetmeye ve kendilerini geliştirmeye davet ediyor. Konu sınırlaması olmadan tamamen kendi hayal güçlerini yansıtacak videolarını çekerek Youtube’a yükleyen çocuklar, yaratıcılıklarını tüm dünyayla paylaşma fırsatı yakalıyor.

Max Youtube Star’da 3 ünlü Vlogger hem jüri üyeliği hem de koçluk yapacak

8-17 yaş arası bütün çocukların katılarak seslerini duyurabilecekleri ve yaratıcıklarını konuşturabilecekleri yarışmaya başvurular 18 Mart 2017’de başladı. Yarı final ve final şeklinde iki aşamalı ilerleyecek yarışmanın son başvuru tarihi ise 31 Mayıs.http://www.aslanmax.com/maxyoutubestar/ adresine çektikleri videoları yükleyen katılımcılar, bu adresten yarışmanın detayları ile ilgili de bilgi alabiliyor.

Başvuruların sona ermesiyle Ruhi Çenet, Buğra Kazancı (Minecraft Evi); Furkan Yaman gibi ünlü vlogger’larla Max ekibinden oluşan jürinin seçtiği 30 video, AslanMax’ın Youtube kanalına yüklenecek. Yarı finale kalacak 18 video içinse ayrı bir oylama gerçekleştirilecek; Finale kalan 18 finalist için asıl yarışma 7 Haziran 2017’de başlayacak.

6’şar yarışmacı olarak 3 vlogger’ın koçluğuna bölünen finalistler, 6 hafta boyunca her hafta farklı konularda videolar çekerek, videoları Youtube’a yükleyecekler.

Her hafta 18 yeni videonun izleyenleriyle buluşacağı yarışma; Temmuz ayı sonunda son bulacak ve her üç gruptan da, videosu en çok izlenen birer kişi yarışmanın kazananı olacak.

Max’la 4 ay sürecek bir yolculuk

Youtube iş birliği ile Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan Max Youtube Star; 8-17 yaş arası hiç bir ayrım gözetmeksizin her çocuğun başvurabileceği ve kendisini geliştirebileceği bir yarışma olarak dikkat çekiyor.

İnterneti yeni ufuklar açmak ve dünyaya bağlanmak için kullanmaya teşvik eden Max Youtube Star, her katılımcının kendisini keşfetmesini sağlayacak, tek bir kazananının olmadığı bir yarışma olarak 18 Mart tarihinden itibaren başvuruları http://www.aslanmax.com/maxyoutubestar/ adresine bekliyor.