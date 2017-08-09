Mazda SkyActiv-X, Benzinli ile Dizel Motor Arasındaki Farkı Kaldırdı

Mazda Benzinli ile Dizel Arasındaki Farkı Kaldırdı

Mazda SkyActiv-X Benzinli Yeni Motor. Verimlilik konusunda dizel motorlar benzinli motorların önünde olmuştur. Mazda yeni motor teknolojisiyle bu farkı ortadan kaldırdığını açıkladı.

Yeni Mazda SkyActiv-X Benzinli Motorunu tanıtan Japon Otomobil Üreticisi, Yüzde 30 Daha fazla TORK sunan yeni motoru sayesinde yüzde 25 yakıt tasarrufu sağlıyor.

Mazda üzerinde yıllardır çalıştığı ilk ticari sıkıştırma-ateşlemeli benzinli motoru “compression-ignition gasoline engine” resmen duyurdu. Yeni SkyActiv-X Motoru 2019 Model araçları ile tüketicinin kullanımına sunulacak. Yeni Motor Teknolojisi mevcut SkyActiv-G’den % 20-30 daha iyi yakıt tasarrufu vaat ediyor. 2008 Modelindeki motorlara göre bu tasarruf oranı % 45 ‘lere çıkıyor.

SkyActiv-X ile Eski SkyActiv-G arasındaki fark nedir?

Mevcut benzinli motorlar gibi SkyActiv-G motoru, hava-yakıt karışımını tutuşturmak için bir buji kullanıyordu. SkyActiv-X bir dizel motoru gibi, sıkıştırma yoluyla kıvılcım içermeyen hava-yakıt karışımını ateşliyor. Bir nevi Dizel mantığı ile çalışıyor. Bu sayede Japon üretici “Olağanüstü” çevre ve güç performansını elde etmek için benzinli ve dizel motorların avantajlı taraflarını birleştirmiş oluyor.

Duyuru’nun Toyota ile elektrikli araçalar inşa etme planlarının açıklanmasının bir kaç gün sonrası olması dikkat çekici.

Mazda SkyActiv-X Benzinli Motor

Mazda’nın Ar-Ge Başkanı Kiyoshi Fujiwara;

“Elektrifikasyon gereklidir … içten yanmalı motor öncelikle gelmelidir”. Elektrifikasyon ve emisyon minimizasyonun Mazda’nın 2030 Sürdürülebilirlik Planlarının odak noktasını oluşturduğunu belirtiyor.

Teknik olarak SkyActive-X yeni teknoloji motoru verimlilikteki gelişmeleri göz önüne alındığında tam bu hedeflerin odağında yer alıyor ancak; yine de doğal kaynaklara bağımlı bir teknoloji olduğu gerçeği değişmiyor.

Mazda’nın elektrikli araçları ve SkyActiv-X motoru, sürdürülebilirliği farklı yönlerini temsil ediyor. Şirketin bu konuda işini sağlama almaya çalıştığını söylemek daha doğru olur.

Japon otomobil üreticisi Mazda, yeni nesil Skyactiv-X benzinli motoru teknolojisini 2019 yılındaki araç modellerinde kullanarak; seri üretim otomobillerde bu teknolojiyi kullanan ilk marka olacak.

Benzinli Motor ve Dizel Motor Arasındaki Fark Kalktı mı? Mazda’nın Devrim Yaratan Yeni Motor Teknolojisi – Mazda 2019 Modelleri yakıt tüketimini yüzde 25 azaltıyor.

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