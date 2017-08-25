MediaMarkt Bayrama Özel Teknoloji İNDİRİMİ, Yüzde 40 İNDİRİM FIRSATI

Yüzde 40’a Varan İndirim Fırsatlarıyla Son Teknoloji Bayramlıklar MediaMarkt Mağazalarında!

MediaMarkt Mağazalarında Yüzde 40 Varan Teknoloji İndirimi. İşte İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ ,26 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasındaki fırsatı kaçırmayın! MediaMarkt Bayrama Özel Teknoloji İNDİRİMİ FIRSATINI KAÇIRMA.

MediaMarkt, 26 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak bayram kampanyasıyla, bayram sevincini indirimlerle ikiye katlamak isteyen tüm teknoloji severleri mağazalarına davet ediyor.

Rakipsiz fiyatlarla tüketicilerin yüzünü güldüren MediaMarkt mağazalarında, bayrama özel kampanyasıyla ziyaretçileri elli bine varan bol çeşit ürün ve yüzde 40’a varan indirimlerle buluşturmaya devam ediyor. Kaçırılmayacak fırsatlarla bayram alışverişini keyfe dönüştüren marka, tüketicileri 26 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında tüm MediaMarkt mağazalarına ve mediamarkt.com.tr adresine bekliyor.

MediaMarkt Bayrama Özel Teknoloji İNDİRİMİ, 48 Vade seçeneği de var.

Kampanyadan yararlanarak bayramda da kazanmak isteyenler, diledikleri ürünü 48 aya varan vade seçenekleriyle de satın alabiliyor.

Son teknoloji bayramlıklarla kazananlar MediaMarkt mağazalarında!

Bayram alışverişlerini son teknoloji ürünlerle tamamlamak isteyenler, elli bine varan bol çeşit ürüne en özel fiyatlarla sahip olma fırsatına kavuşuyor. Bununla birlikte MediaMarkt mağazalarında Vodafone ile 24 ay taksitli cep telefonu satışı sayesinde bu bayram sevdiklerinden uzakta olanlar, son teknoloji akıllı telefonlarla bayram sevincini yaşama imkanı buluyor.

Kampanya süresince tüketiciler, ALTUS AL 609 ENF Dikey tip derin donduruculara 1399 TL yerine 1149 TL’ye, ARNICA PROMEAT GRANDE Kıyma makinesine 279 TL yerine 199 TL’ye, iPhone 7 32GB GOLD akıllı telefona 3799 TL yerine 3399 TL’ye, Samsung Galaxy A7 2017 akıllı telefona 2499 TL yerine 2099 TL’ye, LG LH64B Mikro müzik setine 699 TL yerine 399 TL’ye ve PHILIPS HR 1337 blender setine ise 319 TL yerine 189 TL’ye sahip olabiliyor.

Kampanya kapsamındaki diğer bazı ürünler:

LENOVO IDEAPAD 110 Dizüstü bilgisayarlar1799 TL yerine 1499 TL

ASUS R510VX-DM343T Dizüstü bilgisayarlar3299 TL yerine 2899 TL

SAMSUNG SM T560NZWATUR Tablet bilgisayarlar799 TL yerine 649 TL

APPLE MPGT2TU/A 32GB iPad tablet1599 TL yerine 1449 TL

KOENIC KVF300D Derin dondurucu599 TL yerine 449 TL

ELECTROLUX EUF1900AOW Dikey tip derin dondurucu1499 TL yerine 1199 TL

SİMFER FS5210 Dikey tip derin dondurucu1099 TL yerine 899 TL

ALTUS AL 809Dikey tip derin dondurucu1999 TL yerine 1599 TL

HOTPOINT U H TNG 7522 HW Dikey tip derin dondurucu 2199 TL yerine 1999 TL

SAMSUNG UE55MU7400UXTK 4K UHD SMART LED TV 5499 TL yerine 4399 TL

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