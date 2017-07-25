Mercedes-Benz Formula E Yarışlarında 2019’da Yer Alacak!

Formula E Yarışları Kızışıyor,Mercedes-Benz’te yarışa katılıyor!

Mercedes-Benz Formula E için DTM yarışlarını bırakıyor. Şirket 2019’a Resmi olarak Formula e Yarışlarına Katılıcağını açıkladı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Mercedes-Benz, 2018/2019 sezonunda Formula E yarış şampiyonasında bir yer ayırdığını duyuran şirket bugün, 2019/20 sezonunda resmi olarak yarışmaya gireceğini açıkladı.

Mercedes-Benz Formula E için DTM Yarışlarında Çekiliyor!

Formula E yarışına odaklanmak isteyen Mercedes-Benz bir başka yarışam the Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) yarışlarından çekiliyor. DTM yarışlarında 18 yıldır yer alan şirket sayısız ödül kazandı.

Mercedes-Benz Motorsport’un başkanı Toto Wolff’un yaptığı açıklamada “DTM’deki yıllarımız Mercedes’in motor spor tarihindeki önemli bir bölüm olarak daima yukarıda kalacak” dedi.

Formula E yarışları için böyle bir hareket yapan ilk şirket Mercedes-Benz değil. Geçen yıl Audi Formula E’ye konsantre olmak için 24 saatlik Le Mans yarışları da dahil olduğu FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonasına katılımını sonlandırmıştı. Ayrıca Jaguar ve BMW’de Formula E yarışlarına katıldı.

Formula E‘ye katılmak otomobil üreticilerine hem elektrikli taşıt bileşenlerini rekabet karşısında test etmenin hem de geliştirdiklerini halka göstermenin oldukça yeni bir yolunu veriyor.

Mercedes-Benz Motorsport’un başkanı Toto Wolff göre;

“Formula E heyecan verici bir start-up girişimine benziyor; mevcut ve gelecek teknolojileri teşvik etmek için yarışmayı güçlü bir olay karakteriyle birleştiren yeni bir format sunuyor. Elektrifikasyon günümüz otomobil dünyasında gerçekleşiyor ve Formula E bu teknolojiyi yeni bir kitleye getirmek için üreticilere ilginç bir platform sunuyor ve bunu; başka bir seriden farklı tamamen yeni bir yarış türü ile yapıyor ” diyor.

Mercedes-Benz için 2018 sezonuna yer ayırmışken 2019 sezonunda; resmi olarak yarışmalara katılmasında ki bir yıllık erteleme ise şirketin yarışmaya tamamen hazır olmak istemesinden kaynaklanıyor. Bu seriyi doğru anlamaları ve girişimlerine doğru şekilde hazırlanmaları için biraz zamana ihtiyaçları var.

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