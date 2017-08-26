Metin Köklüçınar’ın ilk Kitabı SUSMA! Yakın Tarihe Işık Tutacak

Değerli Dostumuz ve duayen gazeteci arkadaşımız Metin Köklüçınar’ın ilk kitabı SUSMA! çıktı.

Otomobil yazılarıyla da tanıdığımız usta gazeteci Metin Köklüçınar’ın ilk kitabı Susma! Köklüçınar’ın kendine has üslubu ve bakış açısı ile yakın tarihe ışık tutuyor. Halk Kitapevi Tarafından Yayımlanan SUSMA tüm kitapçılarda…

Gazeteci Metin Köklüçınar’ın yakın tarihin kapılarını aralayan ilk kitabı “SUSMA” Halk Kitapevi tarafından yayımlandı. Raflarda yerini alan “SUSMA” ile tarihe not düşen Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Köklüçınar, farklı bir dil ve farklı bir bakış açısıyla hafızalarda derin izler bırakan olayları tüm yalınlığıyla ele alıyor.

Otuz yılı aşkın gazetecilik hayatında her daim “SUSMA” diyen Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Köklüçınar bu defa, “FISILDA, KONUŞ, BAĞIR YA DA YAZ AMA ASLA… SUSMA” isimli kitabı ile okuyucularla buluştu.

Yılmaz Özdil’in Önsözüyle Metin Köklüçınar’ın ilk kitabı SUSMA!

Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil’in önsözü ile yayınlanan “SUSMA” hem yakın tarihe ışık tutuyor hem de hafızalarımızda derin izler bırakan olaylara tüm yalınlığı ile bakıyor. Metin Köklüçınar’ın ilk kitabı “SUSMA” Halk Kitapevi’nden çıktı. Duayen gazeteci Köklüçınar Sözcü Gazetesi’nin kurucu kadrosunda yer alıyor.

Mutfaktan yetişen Köklüçınar;

“Ne edebi olmak amaç ne siyasi ne de bilimsel. ‘Asil’ mesele insani durabilmek” diyor. Kısacası bu kitabı; “İnsan hayatta iki eser bırakıyor dünyaya… Birisi evlat diğeri ise kitap… Her ikisi de nasip oldu” diyerek sunuyor kitapseverlere… Peki bu kitap okura ne sunuyor sorusunu ise Köklüçınar şöyle cevaplıyor; “Hepimizin dilinin ucuna gelen ve kendimizi tuttuğumuz cümleleri yan yana koydum. Sıcak bir somun gibi taze, sert ancak içi bembeyaz bir arzuhaldir bu eser.”

METİN KÖKLÜÇINAR KİMDİR?

Metin Köklüçınar 1987 yılında meslek hayatına başladı. Milliyet Gazetesi’nde gazeteciliğe adım atan Köklüçınar, sırasıyla Hürriyet ve Sabah’ta devam etti. Akşam Gazetesi’nde beş buçuk yıl görev yaptıktan sonra Yeniçağ, DB Tercüman, Evet ve Bugün gazetelerinin kuruluş aşamalarında çalıştı. Otuz yılı aşkın meslek hayatında grafiker, sayfa sekreteri, görsel yönetmen, yazı işleri müdürü ve yayın koordinatörü görevlerini yürüten Köklüçınar halen Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olarak meslek hayatına devam ediyor.

Kendisini Otomobil Yazılarıyla da tanıdığımız değerli dostumun Okurunun Bol Olması Dileğiyle !