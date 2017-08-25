Lastik Kontrolü Nasıl Yapılır? Bayramda Yola Çıkacaklar Dikkat!

Bayramda yola çıkacaklar dikkat!

Uzun bayram yolculuklarına çıkacak sürücüler, aracınızın lastiklerini kontrol etmenizde fayda var. Peki Lastik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Uzun bayram tatili öncesi yolculuğa çıkacaklara Michelin, lastik kontrolü konusunda yapmaları gerekenleri hatırlatıyor.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, daha güvenli bir yolculuk için sürücülerle tecrübelerini paylaşıyor. Kurban Bayramı öncesi uzun saatler sürecek yolculukların artmasıyla yollarda kaza riskleri de artıyor. İşte uzun yolculuklar öncesinde bilmeniz gereken hayat kurtarıcı tavsiyeler;

Yılda en az bir kez lastik kontrolüne dikkat

Düzenli olarak lastik bakımı yaptırmak kaza riskini önemli ölçüde azaltır. Yedek lastikleriniz dahil bütün lastiklerinizi yılda en az bir kere ve sonrasında da periyodik olarak kontrol ettirin. Yola çıkmadan en az bir hafta öncesinde lastiklerinizi kontrol ettirmeniz karşılaşabilecek herhangi bir soruna karşı önceden önlem almanızı sağlayacak ve güvenliğinizi büyük ölçüde artıracaktır.

Kesik, çatlak ve aşınmaları kendiniz tespit edebilirsiniz

Periyodik olarak lastiğinizin performansını düşüren kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonları kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Aşınma belirtilerini gözle, elle kontrol ederek, diş ölçerle zaman zaman lastiğin farklı noktalarında gözlemleyin. Kesik olan, düzleşen veya balon yapan noktaları tespit ettiğinizde lastiğinizi değiştirme zamanınız gelmiştir. Bu kontrolleri periyodik olarak yapmanız yolculuk öncesinde size zaman ve güvenlik sağlar.

Uzmana danışmaktan çekinmeyin

Herhangi bir aşınma veya iki lastik arasında bir aşınma farklılığı tespit ederseniz, aracınızı doğrudan bir lastik uzmanına götürün. Lastiğinizin aşınma derecesi 1.6 mm yasal sınırını aşmışsa lastiğinizin değiştirilmesi gerekir.

Lastik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Kullanma kılavuzundaki basınç değerlerine uyun

Daha düşük yakıt tüketimi, daha fazla güvenlik ve daha uzun bir lastik ömrü için lastiklerinizin doğru basınç seviyesinde olduğundan emin olun. Doğru basınç, lastiklerinize daha fazla güvenlik, daha uzun bir kilometre ömrü ve optimum yakıt tüketimi sağlar. Lastik basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiler. Daima aracınızın kullanma kılavuzunda yer alan basınç değerlerini esas alın ve basınçölçer kullanmayı ihmal etmeyin. Basınç seviyesini lastiğiniz soğukken ölçmeniz en doğru sonucu almanızı sağlayacaktır.

Michelin

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