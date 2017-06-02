Michelin Yeşil Lastik Konseptiyle CO² Salınımını 45 Milyon TON Azalttı

Michelin Ürettiği Yüksek Teknoloji Lastikleriyle Daha Çevre Dostu…

Michelin Yeşil Lastik konsepti ile 2005 yılından 2020 yılları arasında çevresel ayak izini %50 düşürmeyi hedefliyor. Görünen o ki bu hedefinde başarıyla ilerliyor.

Michelin, çevresel ayak izini %50 düşürecek – Michelin Yeşil Lastik Kosepti

Doğaya ve insana saygılı teknolojiler geliştiren Michelin, son 20 yılda 18 milyar litre yakıt tasarrufu sağlayarak karbondioksit salınımını 45 milyon ton azaltmayı başardı.

“Yeşil lastik” konseptinin dünyadaki öncüsü Michelin, MICHELIN Total Performance stratejisi sayesinde doğa dostu teknoloji ve lastik çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Yüz yılı aşkın tecrübesi ve sürdürülebilir çevre için yıllık 640 milyon Euro ayırdığı Ar&Ge bütçesiyle 2005 yılından 2020 yılına kadar çevresel ayakizini yüzde 50 azaltmayı taahhüt eden Michelin, 2016 yılı itibariyle yüzde 43 düşürmeyi başardı. 2010 – 2016 yılları arasında enerji tüketimini yüzde 13.5, su tüketimini yüzde 21.6, karbondioksit emisyonunu yüzde 22,7 azaltmayı başaran Michelin, katı atıklarını ise yüzde 51 oranında düşürdü.

Vaktinden önce değiştirilen lastikler, yılda 9 milyon ton fazladan CO2 emisyonuna yol açıyor

“Programlı uzun ömürlülük” stratejisiyle lastiğin ilk kilometreden son kilometreye kadar en yüksek performansı sağlamasına odaklanan Michelin, ömrünü tamamlamadan erkenden değiştirilen lastiklere karşı çıkıyor. Her yıl 9 milyon ton fazladan CO2 emisyonu ve yılda 1 milyon ton hammadde israfına yol açarak atıkları yüzde 35 artıran erken lastik değişimi, araştırmalara göre sadece bir yıl içerisinde Avrupa’da 6 milyar Euro ekstra maliyet oluşmasına neden oluyor. Vaktinden önce değiştirilen lastiğin çevreye verdiği zarara karşı sektörü bilinçlendiren Michelin, ilk kilometreden son kilometreye kadar sürdürülebilir performansa odaklanıyor.

Michelin, 88 bin hektar alanı ağaçlandırıyor

Barito Pacific Grup ve sivil toplum örgütü WWF ile ortak başlattığı girişim ile çevre dostu kauçuk üretimini destekleyen Michelin, 55 milyon dolar ayırdığı bütçe ile doğal kauçuk üreterek 88 bin hektar alanı ağaçlandırıyor. Bu işbirliği ile Michelin, hem sürdürülebilir doğal kauçuk üretimi sağlayan hem de bölgeye özgü bitki örtüsü ve hayvan yaşamının devamını destekleyerek 16 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Böylece Michelin, küresel kauçuk üretiminin yüzde 8’ini sağlıyor.

Michelin Yeşil Lastik – Kutu 1

MICHELIN Energy Saver + ile yakıt tüketiminde %20 tasarruf

Lastik seçimi yakıt tüketimini %20 azaltıyor. Michelin, üretim tesislerinden, hammadde seçimine her aşamasında çevreci bir anlayışla hareket ediyor. Yeşil Lastik teknolojisinin üstün özelliklerini bir arada taşıyan “Michelin Energy Saver” lastikleri, bir önceki nesil lastiğine göre üstün yakıt tasarrufu özelliği sayesinde 60 litreye kadar yakıt tasarrufu ve 140 kg’ye kadar CO2 tasarrufu sağlıyor. Energy Saver lastikleri sadece üretilirken değil tüketilirken de yakıt tasarrufu sağlayarak karbondioksit salınımını düşürüyor.

Michelin Yeşil Lastik – Kutu 2

“Çok ömür” teknolojisi kauçuk kullanımını yüzde 80 düşürüyor

Michelin “Çok Ömür” uygulaması; lastiğin kilometre ömrünü ortalama iki kat artırırken ikinci ömrün sonunda Recamic ile tekrar tekrar kaplanarak işletme maliyetlerini düşürüyor; Düşük yuvarlanma direncine sahip Michelin lastikleri 9,5 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlarken; taşıt CO2 salınımlarında 23 milyon tonluk bir azalma sağlanmasına da yardımcı oluyor. Michelin; düşük tüketimli yeşil lastikleriyle 45,000 km’ye kadar kullanım ömrü sunuyor. Yeni bir lastiğe kıyasla yüzde 70 ila 80 daha az kauçuk kullanılmasını sağlayan çok ömür uygulaması; doğal kaynakları korurken; lastik ömrünün uzaması ve kaplamanın geliştirilmesi ile geri kazanılması gereken hurda lastik sayısını da önemli ölçüde azaltıyor.