Michelin’in 3D Baskılı Havasız Otomobil Lastiği, Organik ve Geri Dönüşümlü

Michelin’den Geleceğin Otomobil Lastiği

Michelin’in 3D Baskılı Havasız Otomobil Lastiği, Yenilikçi Tasarıma sahip olduğa kadar çarpıcı da…

Tam bir mühendislik harikası geleceğin otomobil lastiği, Michelin’in 3D baskılı otomobil lastiği bakterilerle ayrışabilmeye yeteneğine sahip ve bu sayede geri dönüşümü oldukça kolay. Ayrıca bu tasarım sayesinde artık havasız otomobil lastiği devri başlatılabilir.

Michelin Vision Consept Tire !!!

Michelin’in yeni konsept lastiğine göz atman resmen geleceğe göz atmak gibi hissettiriyor insana.

Mavi dokulu yapı tipik bir siyah lastik gibi görünmesede oldukça sağlam hissettiriyor.Ayrıca benzersiz bir dizi gelişmiş çevre dostu özelliklere sahiptir. Bazıları hali hazırda mevcut lastiklerde kullanılıyorken bazılarıda hala oldukça soyut fikir olarak kalıyor.

Michelin vision Consept Tire, eski ve yeni fikirleri birleştiren yeni bir konseptin kanıtı. Michelin’in Sürdürülebilir Mobilite dediğimiz planlarının hayat bulmuş hali…

Vision geçen hafta ABD’de tanıtıldı. Ancak yakın zamanda üretim hatlarında olmayacağını da belirtmekte fayda var. Bunu bir prototip olarak görmekten ziyade otomobil sektörünün yada lastik pazarının gelecekte nereye evrileceğini görmemizi sağlayacak bir dizi özelliklerin bir göstergesi olarak görmek gerekiyor.

Michelin’in 3D Baskılı Havasız Otomobil Lastiği

En önemlisi Michelin Vision hem bir otomobil tekerleği hemde havasız! Bu Jantlara ve Şişirme derdine SON demek!

Lastiğin tüm yapı taşları aracı destekleyecek kadar sağlam, darbe ve buna bağlı sarsıntıları emecek kadarda esnek bir yapıya sahip. Vision bir Hub bağlantısı ile araca bağlanır.

Lastiğin düşük hava basıncı, inmesi ve patlaması gibi problemlerin artık geride kalacağı oldukça açık ve net görülüyor. Michelin’in Global AR-GE bölümü başkan Yardımcısı Terry Gettys; golf arabaları, inşaat ekipmanları düşük hızlı off-road araçları için tasarlanan Michelin’in mevcut lastiklerinin bazılarınında benzer havasız yapılar kullandığını söyledi.

Organik Lastik ve Geri Dönüşümü Kolay

Lastiğin kendisi, organik, geri dönüşümlü malzemelerden türetilmiş kauçuk bileşiklerinden yapılmıştır. Reçine, örneğin, petrol yerine portakal kabuğu şeklinde yapılır. Gettys ayrıca pekmezleri – melas- sentetik elastomerler oluşturmak için kullanılabilecek bir başka doğal malzeme olarak da belirtti.Alternatif katkı maddelerinin diğer örnekleri arasında saman, kağıt ve metal. Elbette lastik imalatında gerekli ana malzemeleri tamamen değiştiremiyorlar. Bunun yerine bileşenler giderek geliştirilerek daha çevre dostu bir hale getirilecek.

Biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden imal edilmesine ilaveten; Michelin Vision kolayca okunabilir ve dahili sensörler aracılığıyla sürücünün sürüş bilgilerini toplayabilir. Ayrıca Fütüristik bir biçimde çarpıcı da.

Lastiğin Bir Başka Güzelliği de Zamanla Deforme olan Sırt Bantları Değiştirilebiliyor.

Michelin Vision da 3D baskılı olabilen yeniden takılabilir bir sırt bandına sahip. Bu özellikle istediğiniz sırt desenli araçlara sahip olabileceğiniz anlamına geliyor. Desene değiştirmek için gelecekte sadece Michelin bayisine gidip 3D baskılı olarak yeniden bastırmanız yeterli olacak. Kulağa hoş geldiğini itiraf etmeliyim.

Ayrıca yeni bir sürüş ortamına (örneğin kar veya kum) gideceğini zaman farklı bir stile ihtiyacınız varsa, hedefinize bağlı olarak modeller ve bileşenler için çeşitli öneriler de alabilirsiniz.

Michelin’in 3D Baskılı Havasız Otomobil Lastiği; hava basıncı ve seyahat mesafesi gibi verileri toplamak için bugün yaptıkları gibi sensörleri de taşıyıp kullanabilir ve daha kolay teşhis ederek bu bilgileri sürücüler veya filo yöneticilerine gönderebilir.

Aslında Vision lastiğinin yakın gelecekte yollara çıkacağını görmüyor olsak da Michelin’in planlarının umut verici bir gösterisidir. Önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde tüm bu özelliklere sahip lastikleri kullanmaya başlar mıyız onu hep birlikte göreceğiz.

Ben özellikle Elektrikli Otomobiller ve bu tasarım harikası lastiklerin nasıl görüneceğini merak eder oldum. Bakalım Görelim…

Engadget