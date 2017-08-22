Microsoft Age of Empires IV’ü Duyurdu, Efsanenin Yenisi Geliyor

Almanya’da devam eden Gamescom fuarında Microsoft Strateji Oyunun Gelişini Açıkladı

Age of Empires IV tanıtım videosu yayımlandı!

Gamescom Expo 2017’de Microsoft, epik gerçek-oyun stratejisi oyun serisinin en sonuncusu olan Ageof Empires IV‘in yaklaşmakta olduğunu resmen açıkladı.

Microsoft Age of Empires IV Official Trailer

Oyun daha önce Heroes ve Dawn of War serisi üzerinde çalışan Relic Entertainment tarafından geliştiriliyor. Yani Orjinal AoE bu şirket tarafından yaratıldıktan sonra Microsoft tarafından dağıtıldı.

Microsoft bu tanıtım videosu haricinde herhangi bir çıkış tarihi de belirtmedi. Tanıtım videosu konsept sanatı ile dolu,tarih boyunca çok sayıda farklı ordu ve zaman periyodunu tasvir ediliyor; Romalılardan Japon Samurai’ye Conquistadors’a ve Yerli Amerikalılara kadar.

Oyunun ilk imparatorluk çağının serbest bırakılmasından bu yana 20 yıl geçtiğini de hatırlatmakta fayda var.

