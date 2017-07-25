Microsoft Paint Ücretsiz Ayrı Bir Uygulama Oluyor, Peki MS Paint 3D?

Microsoft Paint için sonun başlangıcı mı?

Microsoft Paint Ücretsiz Ayrı Bir Uygulama Oluyor!

Microsoft Paint Windows Mağazasına Taşınıyor, Uygulama Wndows’tan Kaldırılıyor mu? Microsoft ayrıca Outlook Express’i öldürüyor ve temalarda ekran koruyucuyu devre dışı bırakıyor. Detaylar Burada!

Windows Fall Creators Güncelleme paketi platforma yeni özellikler ekleyecek. Son güncelleme hepimizin yıllardır severek kullandığı Ms Paint uygulaması için sonun başlangıcı olabilir. Microsoft kullanımdan kaldırılan özellikler listesinde ikonik uygulamayı aktif olarak geliştirmeyi durduracağını açıkladı. Bu bir anlamda uygulamanın öldürüleceğini söylüyor.

1985 yılında işletim sistemi ile hayatımıza giren sevimli boyama programı için gelecekteki güncellemeler veya yeni özellikler artık yok!

Bu şekilde bir hareket uygulamanın öldürülmesinin ilk adımı olarak görülüyor.Bir sonraki Windows güncellemesi ile uygulama belki tamamen ortadan kalkacak.

Microsoft bu konuda New York Times‘a gönderdiği bir açıklama ile uygulamayı öldürdüğünü red etti. Ancak Paint 3D aslında uygulamanın daha neler yapabileceğiniz bize göstermesi açısından önemliydi.

Açıklamaya göre;

“Ms Paint tam olarak öldürülmüyor, yeni 3D özelliklerine ek olarak, insanların bildikleri şekliyle fotoğraf düzenleme ve 2D içerik oluşturma özellikleri gibi bir çok özellikle MS Paint 3D ismiyle, windows 10 Creators Güncellemesi ile ücretsiz sunulacak.”

Microsoft Paint Ücretsiz Olarak Windows Mağazasından İndirilecek!

Microsoft yaptığı son dakika açıklamasında ise MS Paint’in yeni evine taşınacağı ve yakında Windows Mağazası üzerinden ücretsiz uygulama olarak hayatına devam edeceğini açıkladı.