Microsoft Project Brainwave Gerçek Zamanlı AI Platformu’nu Kurdu

Microsoft Bulut Teknolojisinde Hızlı Makine Öğrenmeyi Vaat Ediyor.

Microsoft Project Brainwave Gerçek Zamanlı AI Platformu’nu Kurdu. Bu proje sayesinde bulutta hızlı makine öğrenmeyi geliştirmeyi hedefliyor.

Birçok durumda AI’nin bilgi ile iyi çalışmasını istersiniz. Sanal asistanın en çok bir kaç saniye içerisinde uygun yanıtlar üretmesini beklersiniz yada davetsiz misafirler hala yakın görüş mesafesinde ise güvenlik kamerasının size bir uyarı göndermesini beklersiniz. Bunun gibi daha bir çok durumda…

Görünen o ki Microsoft’ta bu ihtiyacı oldukça iyi biliyor.

Microsoft bugün Bulutta hızlı, gerçek zamanlı AI vaat eden kendi donanım hızlandırma platformu olarak yeni Project Brainwave duyurdu.

Real-Time AI Platform – Gerçek Zamanlı AI Platformu Ne işe Yarıyor?

Bulutta gerçek zamanlı bir AI deneyimi sunacak projenin anahtarı Intel’in Straix 10 Field programmable gate array (FPGA) çipi. Bu çip sayesinde makine öğrenme görevleri 1 milisaniye gecikme ile 39.5 teraflop’luk ağır bir yükün altından kalkabiliyor.

Başka bir deyişle karmaşık AI görevlerinin altından milisaniyeler düzeyinde halledebiliyor.

Bu işlemci Sert Kodlu diye tabir edilen rakiplerinden çok daha esnek. Microsoft’un kendi AI FrameWork’ü ile de çalışabildiği gibi, Google’ın TensorFlow ve diğer AI sistemleri ile de çalışabilir.

Yani istediğiniz makine öğrenme sistemini kurabilir, donanım yöntemlerinizi bu sistemin belirlemesine izin vermeden gerçek zamanlı bir çalışma sağlayabilirsiniz.

Project Brainwave Azure Bulut Sisteminde Kullanılması planlanıyor

Microsoft doğal olan kendi bulut sistemi olan Azure Bulut Servislerinde bu gerçek zamanlı AI platformunu kullanmayı planlıyor.

Geniş bir kabul görmesinin bir garantisi henüz yok. Ancak Microsoft diğer Google ve Facebook gibi rakiplerine internet üzerinden AI hizmeti verme pazarını onların tekeline bırakmak gibi bir niyeti yok.

Bekleyip Göreceğiz.

,