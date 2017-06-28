Microsoft Siber Saldırılara Karşı Yapay Zeka Kullanacak

Microsoft’un Yapay Zeka Kullanacağı Büyük Güncellemesi Geliyor.

Microsoft Siber Saldırılara Karşı Yapay Zeka Kullanacak. Microsoft’un Bir sonraki Güncellemesi Siber Saldırılara Karşı Çok daha hızlı karşılık verecek.

Microsoft’un bir sonraki büyük güncellemesi PC’nizi önceden bilinmeyen kötü amaçlı saldırılara karşı hızlı bir şekilde koruyabilir.

Windows Fall Creators Update geniş güvenlik güncelleştirmeleri ile geliyor. Bu günlerde platformu hedef alan siber saldırılar oldukça arttı ve şirket bu saldırılara bir karşılık vermek istiyor. blog post blog yazısında Microsoft, yaklaşmakta olan önemli güncellemede – Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) – Windows Defender’ın Gelişmiş Tehdit Korumasının enfeksiyon belirtileri gösteren kurumsal hizmeti nasıl düzelteceği anlatılıyor.

CNET‘e göre, Windows kurumsal direktörü Rob Lefferts, bu yükseltmenin, ATP’nin siber saldırıları önlemede daha iyi olmasını sağlayacak bir AI anti-virüsü oluşturmak için Redmond’un bulut tabanlı hizmetlerinden gelen verileri kullanacağını söyledi.

Microsoft Siber Saldırılara Karşı Yapay Zeka Kullanacak – ATP AI Özelliği

AI’nın özelliklerinden biri, bilgisayarda önceden bilinmeyen bir malware’in varlığını anında tespit etmesidir. Microsoft daha sonra buluttaki kötü amaçlı yazılımları hızlı şekilde karantinaya alabilir ve diğer bilgisayarları korumak için kullanılabilecek bir kimlik imza oluşturabilir. Lefferts, siber saldırıların yaklaşık yüzde 96’sı yeni kötü amaçlı yazılım kullanıyor, bu nedenle AI özelliği oldukça yararlı olacak.

Bu Microsoft’un savunma önlemlerini sunma şeklini bile kökten değiştirebilir. Bir çok saldırıda iş bitinceye ve saldırı tanımlanıncaya kadar bir çok bilgisayar zaten etkilenmiş oluyor.

ATP’nin yeni güvenlik özelliklerini başlangıçta yalnızca kurumsal müşterilere sunulacakken, CNET, Microsoft’un onları sıradan kullanıcılara da atmayı planladığını söylüyor.

Buna ek olarak, şirket ATP’nin “Windows’un ötesinde daha fazla platform” u desteklemesini istiyor ve bunun olmasını sağlamaya çalışıyor.

Microsoft, Eylül ve Ekim ayları arasında Fall Creators’ın önizlemesini yayınlayacak ve bu nedenle bu özelliklerin (ve daha fazlasının) bazı işletmelerin ve şirketlerin bilgisayarlarının o zamana kadar kullanmasının başlaması sağlanacak.

,