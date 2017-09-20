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Microsoft, Standart Xbox One X Ön Sipariş Satışlarını Başlattı

20 Eylül 2017 - 11:50 Oyun Dünyası
Microsoft, Standart Xbox One X Ön Sipariş Satışlarını Başlattı

Microsoft oyun konsolu Xbox One X’i ön siparişle satışa sundu

Microsoft, Standart Xbox One X Ön Sipariş Satışlarını Başlattı. Oyun severler Xbox One X ön sipariş ‘le satın alabilirler.

Standart Microsoft Xbox One X ön sipariş nihayet başladı. Şimdiye kadarki en güçlü konsol olarak lanse edilen (elbette PC’leri hariç tutuluyor) Xbox One X’in dünya çapında satışı 7 Kasımda başalayacak.

Microsoft Project Scorpio Edition’ı geçen ay ön siparişle satışını vermiş ve kısa sürede tükenmişti. Microsoft bu haliyle en hızlı satan Xbox sürümü olarak Project Scorpio’yu göstermişti .

Microsoft, Xbox One X Ön Sipariş Satışlarını Başlattı

Standart Xbox One X Ön Sipariş

Şimdi ise Standart Sürüm Xbox One X standart Ön Siparişi başladı. Standart sürümde Scorpio ile temelde aynı sadece tasarım ve logo farklılıkları var. Microsoft mağazalarında 499.99$’a satışı yapılıyor.

Xbox One X kendisinden daha ucuz olan Xbox One S ile aynı oyunları çalıştırabilir. Buna ilave olarak 4K ve saniyede 60 kare ile daha gelişmiş grafik kalitesine sahip olmuş olacak.

Microsoft, Xbox One X Ön Sipariş Satışlarını Başlattı

130’dan fazla yeni oyun geliştirildi.

Microsoft ayrıca 130’dan fazla yeni oyunun Xbox One X için geliştirildiğini ve uyarlandığını açıkladı. Bunların içinde Far Cry 5, L.Aç Noire ve Okami HD’de yer alıyor.

Elbette bu sayı Xbox One X platformu  geliştikçe daha fazla artacak. Microsoft ayrıca xbox.com/enhanced resmi sitesini de kurdu. Bir Göz atın seveceksiniz.

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