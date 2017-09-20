Microsoft, Standart Xbox One X Ön Sipariş Satışlarını Başlattı

Microsoft oyun konsolu Xbox One X’i ön siparişle satışa sundu

Microsoft, Standart Xbox One X Ön Sipariş Satışlarını Başlattı. Oyun severler Xbox One X ön sipariş ‘le satın alabilirler.

Standart Microsoft Xbox One X ön sipariş nihayet başladı. Şimdiye kadarki en güçlü konsol olarak lanse edilen (elbette PC’leri hariç tutuluyor) Xbox One X’in dünya çapında satışı 7 Kasımda başalayacak.

Microsoft Project Scorpio Edition’ı geçen ay ön siparişle satışını vermiş ve kısa sürede tükenmişti. Microsoft bu haliyle en hızlı satan Xbox sürümü olarak Project Scorpio’yu göstermişti .

Standart Xbox One X Ön Sipariş

Şimdi ise Standart Sürüm Xbox One X standart Ön Siparişi başladı. Standart sürümde Scorpio ile temelde aynı sadece tasarım ve logo farklılıkları var. Microsoft mağazalarında 499.99$’a satışı yapılıyor.

Xbox One X kendisinden daha ucuz olan Xbox One S ile aynı oyunları çalıştırabilir. Buna ilave olarak 4K ve saniyede 60 kare ile daha gelişmiş grafik kalitesine sahip olmuş olacak.

130’dan fazla yeni oyun geliştirildi.

Microsoft ayrıca 130’dan fazla yeni oyunun Xbox One X için geliştirildiğini ve uyarlandığını açıkladı. Bunların içinde Far Cry 5, L.Aç Noire ve Okami HD’de yer alıyor.

Elbette bu sayı Xbox One X platformu geliştikçe daha fazla artacak. Microsoft ayrıca xbox.com/enhanced resmi sitesini de kurdu. Bir Göz atın seveceksiniz.