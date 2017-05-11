Microsoft Visual Studio For Mac Herkesin Kullanımına Hazır, Şimdi Dene!

Microsoft, Visual Studio for Mac ‘in Herkesin Kullanımına Hazır Hale Geldiğini Duyurdu.

Microsoft Visual Studio For Mac Release Sürümü Hazır.

Microsoft geçtiğimiz kasım ayında Visual Studio‘nun mac sürümünün önizlemesini yayımladı ve bu hamle ile mac kullanıcısı programcılarıda tarafına çekmek için iyi bir hamle yapmıştı.

Bugün ise Seattle’daki Build Etkinliğinde uygulamanın genel kullanım için hazır olduğunu duyurdu.

Elbette geliştiriciler Preview sürümünü bir süredir Mac üzerinde deniyor. Ancak bu hareket Microsoft’un, kullandıkları platform ne olursa olsun geliştiricileri destekleyen bir şirket olmaya yönelik hedefine devam ettiğini gösteren önemli bir kilometre taşı olarak görülebilir.

Muhtemelen bu hareket Microsoft’un geçtiğimiz yıl Windows’a bir Linux terminali eklemesinden sonra yaptığı en büyük adım.

Visual Studio,dünyada en popüler IDE’lerden (Entegre Geliştirme Ortamları) biridir. Geleneksel olarak Windows uygulamaları için kullanılmış olsa da Xamarin’in eklenmesiyle iOS, Android ve UWP uygulamaları ve daha fazlasıyla kod paylaşımına olanak tanıyan bir hale geldi. Bu haliyle Visual Studio Mobil Uygulamalar içinde ciddi bir IDE’ye sahip oldu.

Microsoft Visual Studio For Mac, Çapraz Platform Uyumluluğu Hedefini Gösteriyor

Windows 10 S’yi dikkat çekici hale getirmeye çalışırken, çapraz platform uyumluluğu Microsoft için gittikçe önem kazanıyor. Windows 10 S’nin yalnızca Microsoft Mağazasından yazılım yükleyebileceğini göz önüne alındığında da; şirketin geliştiricileri – özellikle de Android ve iOS geliştiricilerini – Universal Windows Platform’una çekebileceğini ispat etmesi gerekiyor.

Bunu yapmanın en kolay yolu, Xamarin’in sağladığı diğer platformlar için önceden oluşturmuş oldukları kodun tekrar kullanılmasına izin vermektir.Artık Mac’teki Visual Studio ile ekipler, kendi seçtikleri cihazda Microsoft araçlarını kullanarak birlikte çalışabilirler.

Herşeye rağmen Mac kullanan birçok geliştiricinin Windows 10 için UWP uygulamaları yapmaya ilgi duyacağından kuşkuluyum. Ancak bu bir başlangıç ve geliştiricilerin eğer istedikleri takdirde Windows uygulamalarını değiştirmelerini kolaylaştıracağını söylemek çok daha doğru olacak. Microsoft bu anlamda bir kapı açmış oluyor.



Görünen O ki;

Dünyanın en bilinen geliştirme araçlarından birini kullanmak için artık Windows’u çalıştırmamız artık gerekmiyor.Bu kıyametin işareti değil, yalnızca Microsoft’un değişiyor olmasının kesin bir kanıtı.

Microsoft Visual Studi For Mac’i buradan indirebilirsiniz.