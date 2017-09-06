Microsoft Windows 10 S to PRO Free Upgrade Süresini 3 Ay Uzattı

Microsoft Ücretsiz Yükseltme Teklifini 3 ay Uzattığını Açıkladı.

Microsoft Windows 10 S to PRO Free Upgrade Süresini 3 Ay Uzattı.

Bugün Microsoft, 20’den fazla ülkede Surface Laptop’un farklı renklerinin kullanıma sunulduğunu açıkladı ancak bu en büyük haber değil. Chrome OS işletim sistemi ile savaşan Microsoft, Windows 10 S işletim sistemine sahip kullanıcılarının PRO’ya ücretsiz geçiş süresini 3 ay daha uzattı.

Microsoft istedikleri ve ihtiyaç duydukları uygulamaları hala Windows Store’da bulamadıklarını düşününen Windows 10 S kullanıcılarına ücretsiz Windows 10 Pro’ya yükseltme teklifini 3 ay daha uzattı.

Microsoft, Windows 10 S yüklü aygıtlarını satın alan müşterilerin ücretsiz olarak Windows 10 Pro’ya yükseltebileceği döneme üç ay daha ekliyor.

Microsoft yetkilikleri bu yılın başlarında Windows 10 S yüklü cihazları tanıtırken yaptıkları açıklamalarda, bu yılın sonlarına kadar isteyen kullanıcıların bir anlamda sınırlı bir işletim sistemi olan Windows 10 S’ten Windows 10 Pro’ya ücretsiz geçiş yapabileceklerini söylemişlerdi.

Microsoft Windows 10 S to PRO Free Upgrade Süresini 3 Ay Uzattı.

Özellikle Surface Laptop’larda kullandığını gördüğümüz Windows 10 S için free-upgrade süresinin 5 Eylül’de yazılan bir blog yazısında 31 Mart 2018 tarihine uzatıldığı yer aldı.

Bilindiği gibi Windows 10 S kullanıcılarını Windows Mağazasında satılan Uygulamaları çalıştırmaya zorlayan bir sürümdür. Microsoft yetkilileri Windows 10 S sürümünün diğer windows sürümlerine göre daha kararlı, daha güvenli, daha kolay ve daha performanslı olduğunu iddia ediyor.

Ancak bir çok uygulama için Windows Store üzerinden uygulama satın almak zorunda kalan kullanıcılar bu işten pekte memnun kalmadı. Ayrıca Windows mağazalarında aradığı uygulamayı hala bulamayan kullanıcılar da cabası…

Bu noktada kullanıcılarını kaybetmek istemeyen Microsoft Windows 10 S to PRO Free Upgrade Süresini 3 Ay Uzattı.

Normalde 49 Dolarlık bir maliyeti olan Windows 10 s to Pro işlemi böylece daha çok kullanıcı için hala ücretsiz.

Bu teklifin uzatılmasında okul dönemi ve potansiyel kaçışların önüne geçilmek istemesinin olduğu blog yazısında ifade ediliyor.

Windows 10 S to PRO Free Upgrade