Windows XP WannaCrypt Fidye Saldırısına Karşı Yamalanıyor

Microsoft’tan Büyük Jest, Windows XP WannaCrypt Saldırısına Karşı Yamalanıyor.

Microsoft’un efsane işletim sistemlerinden Windows XP WannaCrypt Fidye Saldırısına Karşı Yamalanıyor.

Microsoft, desteğini resmen bitirdiğini açıkladığı Windows XP işletim sistemini önemli bir saldırı karşısında yalnız bırakmadı. Windows XP WannaCrypt Saldırısına karşı yamalanıyor.

Windows XP işletim sistemi için destek üç yıl önce sona erdi, ancak şirket dün, Wannacrypt saldırısına karşı ‘olağandışı’ adım attı.

Microsoft, 2014’te Windows XP bilgisayarlarının çoğuna destek vermeyi resmen kesti. Ancak bugün 16 yaşındaki işletim sistemi için bir tane daha genel düzeltme eki “Yama” sunuyor.

Windows Güvenlik günlüğündeki bir postta açıklandığı üzere; İngiltere Ulusal Sağlık Servisi de dahil olmak üzere dünya çapındaki müşterilerin; “WannaCrypt” fidye yazılımından etkilenmesinin ardından bu “son derece sıradışı” adımı atıyor.

Microsoft mart ayında bu saldırı için desteklenen tüm işletim sistemlerinde bir günceleme yayımlamıştı.Ancak şimdi desteklenmeyen işletim sistemleri aralarında Windows XP, Windows 8 and Windows Server 2003‘ünde olduğu tüm işletim sistemleri için çok daha detaylı bir güncelleme yayımlandı.

Xp kullananlara güvenlik tavsiyeleri!

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