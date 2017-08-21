Microsoft XBox One S Minecraft Edition’ı Duyurdu, Blok Temalı Konsol

Microsoft Minecraft Severler için Xbox One S’i Kapladı!

Microsoft XBox One S Minecraft Edition’ı Duyurdu, Blok Temalı Konsol 3 Ekim’de satışa sunulacak. Özellikleri arasında 1TB Disk’te Var.



Yanlış görmüyorsunuz, bu bulanık görüntülü Xbox One X konsolu Microsoft’un blok dünyasını sevenleri için tasarladığı sürüm. Muhtemelen bu görüntünün içinde oyununda yer aldığını düşünebiliriz.

Ne kadar Minecraft düşkünüsünüz? Eğer Konsol dünyanızı da bu bloklarlardan oluşmasını istiyorsanız Microsoft tam da bu ihtiyacınızı karşılayacak yeni konsol sürümünü duyurdu.

Mojang’ın Blok dünyasını stiliyle kaplı bir Xbox One S sürümünü duyurdu. Elbette Kontroller ile birlikte. Doğal olarak MineCraft’ın bir kopyasıda konsol içeriği ile birlikte sunulacaktır.

XBox One S Minecraft Edition Ne Zaman Geliyor?

Microsoft henüz bölgesel dağıtım planı ve özellikleri hakkında kesin bir bilgi vermedi. Konsol 3 Ekim’de satışa sunulacak. 1TB’lık disk seçeneği ile gelecek.