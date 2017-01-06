Midi SUV INFINITI QX50 Concept, VC-Turbo Motor

INFINITI QX50 Concept midi SUV modeli Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtılıyor.

INFINITI’nin orta boy SUV modelinin ön gösterimi olan QX50 Concept; dünyada bir ilk olan VC-Turbo motoru ve otonom sürüşü teknolojisiyle, Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı (NAIAS)’nda tanıtılıyor.

Tüm dünyadaki satışlarını 2016 yılında; bir önceki seneye göre yüzde 7 artırarak tarihinde ilk defa 230 bin araç teslimatını geride bırakan INFINITI; Aralık 2016’da gerçekleştirdiği 27.200 adetlik küresel aylık satışıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. Faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda satışlarını artıran INFINITI, yeni Q30 modelinin etkisiyle Avrupa pazarında yüzde 140’lık büyümeye imza attı.

QX50 Concept 2017 Yılında Seri Üretime Geçiyor!

INFINITI, dünyanın en fazla büyüyen otomobil segmenti olan SUV pazarında yeni bir modelini daha yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Detroit Otomobil Fuarı olarak da bilinen Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı (NAIAS)’nda sergilenecek QX50 Concept ile orta boy SUV segmentinde yer alacak aracını gün ışığına çıkaran INFINITI; 2017 yılında bu aracı seri üretime dahil ediyor.

2016 yılında Beijing (Pekin) Otomobil Fuarı’nda ilk olarak gösterilen ve Avrupa prömiyeri ise; Paris Otomobil Fuarı’nda yapılan INFINITI QX Sport Inspiration’ın devamı niteliğindeki QX50 Concept; markanın yeni “Güçlü Zarafet” tasarım anlayışını yansıtıyor. INFINITI’nin karakteristik radyatör ızgarası görkemli bir ifade sağlarken yüksek motor kaputunun dinamik yapısı tüm aracı çevreleyerek arkaya doğru uzanıyor. INFINITI’nin imzası niteliğindeki “yeni ay kesimli” C sütunları ve “insan bakışlı” farları QX50 Concept’te de varlığını sürdürüyor.

Olabildiğince öne doğru yerleşimli kabin tasarımı (Cab-Forward) sayesinde geniş bir iç mekan sunan QX50 Concept; “Sürücü Odaklı-Yolcuları Düşünen” iç mekan felsefesiyle tüm konuklarının ihtiyaçlarını eşit şekilde karşılıyor. Fonksiyonllikten ödün vermeden akışkan yüzeyler eşliğinde tamamlanan iç mekanda premium malzemeler yüksek mühendislikle birleştiriliyor.

INFINITY QX50 Concept Galeri 1

QX50 Concept’in co-pilotu “Otonom Sürüş Teknolojsi” hazır

INFINITI QX50 Concept, markanın otonom sürüş teknolojisindeki gelişimi de gözler önüne seriyor. Takip eden yıllarda kendi kendine gidebilen otomobil teknolojilerini barındıran modellerinde; her koşulda kontrolün sürücüde olması gerektiği düşüncesini savunan INFINITI, güvenlikten ödün vermeden, sürüş odaklı deneyimi kullanıcılar ile buluşturmaya devam ediyor. Bu felsefe kapsamında INFINITI, otonom sürüş teknolojilerini sürüşe destek olan yardımcı bir “co-pilot” olarak geliştiriyor. Sürücü dilediği zaman bu donanımları devreye alarak dur-kalk trafiğinde ilerlemek ya da otoyollarda şerit takibi için destek alacak. 1989 yılından günümüze otomotiv sektöründeki pek çok sürüş destek asistanını ilk olarak sunan marka unvanına sahip olan INFINITI; çarpışma önleme sistemi, drive-by-wire direksiyon sistemi ve aktif şerit takibi gibi donanımları müşterilerinin kullanımına sunmuştu. QX50 Concept’te tanıtılan otonom sürüş destek programları yakın bir gelecekte tüm INFINITI modellerinde yer alacak.

INFINITY QX50 Concept Galeri 2

VC-Turbo: Dünyanın değişken sıkıştırma oranlı ilk motoru

QX50 Concept’te, dünyanın ilk değişken kompresyon (Sıkıştırma) oranına sahip içten yanmalı motoru kullanılıyor. VC-Turbo adındaki bu teknoloji; 20 yıldan uzun süren geliştirme çalışmaları sonucunda ilk olarak; 4 silindirli 2.0 litrelik turbo beslemeli benzinli bir yapıda seri üretime hazırlanıyor. Sabit bir kompresyon (Sıkıştırma) oranıyla sınırlı kalmak zorunda olunmayan bu motor teknolojisi sayesinde; kompresyon oranı 8:1 (yüksek performans için) ve 14:1 (yüksek verimlilik için) arasında değişiklik gösteriyor. Kendini dönüştürebilme ve piston alanı yüksekliğini kusursuz şekilde azaltıp yükseltebilme yeteneğine sahip bu motor sayesinde; sürüş durumunun gerektirdiklerine göre en yüksek seviyede oran otomatik olarak uygulanabiliyor.

INFINITI QX50 Concept’te 272 HP güç ve 390 Nm tork üretmesi planlanan VC-Turbo; benzer güçteki 6 silindirli motorların performansını yüzde 27’ye varan yakıt tüketimi avantajıyla birleştiriyor.

VC-Turbo ile ilgili istatistikler

VC-Turbo motor, 1998 yılında geliştirilmeye başlandı.

VC-Turbo için 100’den fazla motor prototipi yapıldı.

3 milyon km’den fazla yol simülasyon testi gerçekleştirildi.

30.000 saatten fazla (Yaklaşık 5 milyon km’ye denk) motor test yataklarında denemeler yapıldı.

Motorun sıkıştırma oranı 8:1 ile 14:1 arasında değişkenlik gösteriyor.

Benzer güçteki V6 motorlara göre yüzde 27 daha düşük yakıt tüketimi.

VC-Turbo motorda mühendisler 272 HP güç ve 390 Nm tork hedefliyorlar (Resmi veriler henüz açıklanmadı)

VC-Turbo motor için 300’den fazla patent alındı.

VQ kodlu V6 motorlara göre 25 kg daha hafif.