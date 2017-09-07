Mitinglerde Kılık Değiştiren Protestocuları Tanıyabilen Yüz Tanıma Sistemi

Bu AI hizmeti, Mitinglerde Protestocuları Tanıyabilir, Kılık Değiştirmiş Olsalara Bile.

Yeni Geliştirilen AI Hizmeti – Yapay Zeka, Mitinglerde Kılık Değiştiren Protestocuları Tanıyabiliyor. Mitinglerde Kılık Değiştiren Protestocuları Tanıyabilen Yüz Tanıma Sistemi.

İngiltere ve Hindistan’daki bir grup araştırmacı,Mitinglerde protestolara karışan kişileri bazı fiziksel özellikler gizlenmiş olsa bile tanıyan; yüz tanıma yeteneklerini geliştirmek için derin öğrenme yöntemlerini kullanan yeni bir AI hizmeti geliştirdi.

Bu AI hizmeti sayesinde; Yüzünüzü bir şapka, eşarp, güneş gözlüğü veya sakal ile kaplamış olsanız da, gözetleme görüntülerinden ve fotoğraflarından tespit edilebilirsiniz.

Söz konusu derin öğrenme sistemi kişilerin yüzündeki 14 noktaya bakıyor ve insanları tanımak için bu 14 nokta arasındaki mesafeleri ölçüyor.

Mitinglerde Kılık Değiştiren Protestocuları Tanıyabilen Yüz Tanıma Sistemi Başarı Oranı

AI’yi her biri 2.000 resim içeren iki veri kümesi ile eğiterek kılık değiştirmiş kişileri belirlemede yüzde 56’lık bir başarı oranı elde edebildi.

Elbette söz konusu yüz tanıma sistemi henüz mükemmelleşmedi. Çünkü gözlük takanlarda bu oran yüzde 43 olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla protesto gösterisi yapıyorsanız gizliliğinizi sağlamak için yine yün bere, başlık ve gözlük takmak isteyebilirsiniz.

Genel kanı bu tür sistemlerin sürekli olarak iyileştirilebileceğini ve çeşitli ülkelerdeki hükümetlerin muhalif vatandaşların izini sürmesi için kullanılabileceği yönünde.

Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan, Warangal’daki Ulusal Teknoloji Enstitüsünden ve Hindistan Bilim Enstitüsünden konu ile ilgili tam metinleri buradan bulabilirsiniz.