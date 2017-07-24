Mobil İnterneti İKİYE KATLAYAN Kampanya Türk Telekom’dan

Türk Telekom mobil internet paketlerini ikiye katlıyor.

Mobil İnterneti İKİYE KATLAYAN Kampanya Türk Telekom’dan !

4.5G X2 İnternet Kampanyası!

Türk Telekom, düzenlediği kampanyayla, 4.5G’yi rahat rahat kullansınlar diye abonelerine mobil internet hediye ediyor. Kampanya kapsamında 4.5G kullanmaya başlayacak olan Türk Telekom aboneleri 3 ay boyunca internet kotaları kadar internete her ay ücretsiz sahip olacak.

Türkiye’nin lider iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, daha fazla kullanıcının; Türk Telekom’un yaygın 4.5G altyapısından yararlanması için bol internetli yepyeni bir kampanyaya imza attı.

Mobil İnterneti İKİYE KATLAYAN Kampanya

Yılsonuna kadar devam edecek olan kampanyayla 4.5G uyumlu SIM kartını Türk Telekom bayilerinden alan aboneler; 3 ay boyunca internet kotalarını ikiye katlayacak. Aboneler internet kotaları kadar internete her ay ücretsiz sahip olacak.

Şimdi siz de 4.5G’ye geçin, tarifenizdeki interneti 3 ay boyunca 2’ye katlayın!

Hakan Dursun: “Tüm kullanıcıları 4.5G dünyasının avantajlarından yararlanmak için kampanyamıza davet ediyoruz.”

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, hayata geçirdikleri yeni 4.5G kampanyasıyla ilgili şunları söyledi; “2017’nin ilk çeyrek verilerine göre yüzde 75’lik akıllı telefon penetrasyonumuzla pazarda lider konumda bulunuyoruz. LTE uyumlu cihaz penetrasyon oranımız ise yüzde 57’ye ulaştı. Akıllı cihaz kullanımının artmasıyla birlikte, her geçen gün daha fazla abonemiz 4.5G teknolojisiyle tanışıyor ve bu yeni teknolojinin tüm avantajlarından faydalanıyor. Türk Telekom olarak biz de ülke çapında 4.5G kullanımını daha da yaygınlaştırmak için abonelerimize yine en uygun şartlarda kampanyalar sunmaya devam ediyoruz. Yeni kampanyamızı vatandaşlarımızın data yoğunluklu kullanımlarını göz önünde bulundurarak hazırladık. Abonelerimizi 4.5G dünyasının tüm avantajlarından yararlanmaları için kampanyamıza davet ediyoruz” dedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen Türk Telekom bireysel mobil aboneleri, Türk Telekom mağazalarına giderek ücretsiz 4.5G uyumlu SIM kartlarını aldıktan sonra Müşteri Hizmetleri’ni arayarak veya SMS ile kampanyaya başvuru yapabilecekler.

Kampanya Detayları