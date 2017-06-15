Mobil Roaming – Mobil Dolaşım Avrupa Birliğinde Ücretsiz Oldu

Mobil Dolaşım AB’de Artık Ücretsiz!

Mobil Roaming – Mobil Dolaşım Avrupa Birliğinde Ücretsiz oldu. Yeni Sistemin İstisnaları Neler? Avrupa genelinde 28 ülkede ücretsiz! DETAYLAR!

Avrupa genelinde 28 ülkede telefonunuzu kullanmak için ekstra para ödemek zorunda kalmayacaksınız. Mobil Roaming Ücretleri konusunda beklenen adım gelmiş durumda. Mobil Roaming – Mobil Dolaşım, AB genelinde (çoğunlukla) ücretsiz oldu.

Gelmesi için uzun bir süre beklenen ve bol miktarda denemelere ve sıkıntılara şahit olunan Mobil Roaming Ücretleri Sorunu giderilmiş oldu. Hatırlarsanız birbirlerine sınır olan ülkeler arasında özellikle Mobil Roaming Ücretleri konusunda sıkıntılar yaşanıyordu.

Neyse nihayet Mobil Roaming – Mobil Roaming – Mobil Dolaşım Avrupa Birliğinde Ücretsiz Oldu. Çoğunlukla da diyebiliriz.

Yeni sistemde devasa bir faturanın evinize gelme ihtimali nispeten az olmasına rağmen, bazı istisnai kurallarda var.

Servis Sağlayıcı Operatörler, seyahat halindeyken (sınırsız veya çok ucuz bir plana sahipseniz) verilere adil kullanım sınırı koymaya devam edebilir. Ancak gigabayt başına 7,70 € ‘dan fazla bir ücret talep edemezler. Bu tavan, 2022 yılına kadar giderek 2.50 € ‘ya düşecektir.

Çok az sayıda bazı AB servis sağlayıcı operatörleri küçük bir dolaşım ücreti talep edebiliyor. Elbette Yurtdışında 4 aydan fazla seyahat ederseniz ekstra ücret talep edebilir.

Yakın bir gelecekte Serbest Mobil Dolaşım Kapsamına İzlanda,Lihtenştayn ve Norveç’te eklenecek.

Zaten AB’de yaşıyorsanız dolaşım değişikliğinin haberinizin olmaması oldukça zor. Operatörler resmi açıklamaları beklemeden kendi müşterilerini bilgilendirmeye başladılar bile.

Roaming Ücretlerini düşünmekten ziyade artık tatilin tadını çok daha fazla çıkarabilirsiniz.

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