Mophie’den iPhone 7 ve Galaxy S8’e Kablosuz Şarj Desteği Getiren Kılıf

Telefonunuza Kablosuz Şarj Desteği Getirmek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı.

Aksesuar üreticisi Mophie Kablosuz Şarj Desteği Getiren Kılıf ve PowerBank Duyurdu.

Aksesuar üreticisi Mophie’nin Yeni Telefon Kılıfları kablosuz şarj desteğini telefonunuza getirmenin kolay bir yolunu sundu. Şirket aynı zamanda kablosuz güç bankası – wireless powerbank ‘ta çıkardı.

Mophie’nin telefon kılıfları, iPhone’lara ve Samsung Galaxy S cihazlarına kablosuz şarj etme yetenekleri eklemenin hızlı bir yolunu sunuyor. Şimdi mevcut modellerin güncellenmiş halleri ile karşımızda.

Kablosuz Şarj Desteği Getiren Kılıf

Aksesuar üreticisi iPhone 7, 7 Plus, Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus için kablosuz şarj güç üniteleri de çıkardı.

Bu deri kaplı Kablosuz Şarj Desteği getiren kılıflar yalnızca herhangi bir Mophie kablosuz şarj cihazı ile değil aynı zamanda Qi ve diğer kablosuz şarj sistemleri ile de uyumlu çalışıyor.

Mophie bir anlamda kablosuz güç bankası olan mini bir şarj istasyonu piyasaya sürmüş gibi oldu. Mıknatısları kullanarak powerbank’a yapışan 3.000 mAh pil birimi, bu sayede telefonunuzun pilini herhangi bir yerden doldurmanıza imkan sağlıyor.

iPhone 7 kılıfları içerisinde siyah, taba, kahverengi,mavi ve kırmızı renk seçenekleri mevcuttur. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için sadece siyah rengi mevcut.

Mophie’nin web sitesinden çok daha fazlasına göz atabilirsiniz.