Moto G5S Plus Ön Siparişle Satışa Sunuldu, 230 Dolar!

Motorola’nın yükseltilmiş cüzdan dostu modeli Moto G5S Plus satışa sunuldu!

Moto G5S Plus Ön Siparişle Satışa Sunuldu, Fiyatı ise sadece 230 Dolar!

Moto G5 ve G5 Plus geçen yıl bir çok teknoloji yazarı tarafından da en iyi bütçe dostu telefon seçildi. Şimdi ise Motorola bütçe dostu cihazın Plus sürümünü ön siparişle satışa sundu.

Moto G5S Plus selefine göre daha büyük ekran ile geliyor. G5 Plus’ta yer alan 5.2 inçlik ekran yerini 5.5 inçlik bir ekrana bırakmış. Tek kamera yerine Çift Kamera kullanılmış ve 13 Megapiksellik sensörler kullanıyor. Ön tarafında ise 5MP olan kamera 8MP’e yükseltilmiş ve plastik gövde yerini tam metal gövdeye bırakmış.

Ne yazık ki, NFC veya USB-C gibi diğer özellikler hala mevcut değil. Ancak Fiyat/Fayda endeksine göre hala en iyi telefonlardan biri olma özelliğini koruyor. Bu nedenle yapılan tüm iyileştirmelere rağmen fiyatın selefiyle aynı düzeyde olması güzel.

Hatırlanacağı gibi Moto G5 ve G5 Plus 230$ ve 300$ satış fiyatları ile (32GB ve 64GB sürümler için) gelmişti.

29 Eylül itibariyle Motorola Moto G5S Plus modelini Best Buy, B&H, Fry’s, Motorola.com, New Egg, Ting ve Walmart.com üzerinden ön siparişle satışa sundu.

Ülkemizde de yakın zamanda satışa sunulabilir.