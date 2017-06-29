Moto Z ve Kolayca Takılabilen Hasselblad True Zoom Modu, Tatilinizi Ölümsüzleştirin

Moto Z Akıllı Telefon ve Kolayca Takılabilen Hasselblad True Zoom Modu ile Profesyonel Fotoğrafçılara Taş Çıkarın!

Motorola Moto Z serisi ve telefonunuza bir tık ile takılan Hasselblad True Zoom modu ile yaz tatilinizin tüm anlarını ölümsüzleştirin, hem eğlenin hem de profesyonel fotoğrafçılara taş çıkarın.

Akıllı telefon dünyasında devrim yaratan Moto Z, askeri uçaklarda kullanılan alüminyum ile paslanmaz çelik kullanılarak üretilen dünyanın en ince premium akıllı telefonu.

Son derece hafif tasarımı; sadece 5.2 mm inceliği ve 5.5 inç Quad HD AMOLED ekranıyla benzersiz bir akıllı telefon olan Moto Z; Qualcomm® SnapdragonTM 820 işlemcisi, 4 GB RAM’i, 32 GB dahili hafızası ile de teknoloji severlerin dikkatini çekiyor. Moto Z ile depolama sorunu da tarihe karışıyor, cihazın MicroSD özelliği sayesinde 2 TB’ye kadar ek hafızaya sahip olabilir, fotoğraf ve video arşivinizi her zaman için yanınızda bulundurabilirsiniz. Ayrıca Moto Z’ye tek tık ile takılabilen Hasselblad True Zoom modu ile telefonunuzu dilediğinizde profesyonel bir fotoğraf makinesine dönüştürebilirsiniz.

Xenon flaş, 10x zoom ve çok daha fazlası

Moto Z’nin en sevilen mod’larından Hasselblad True Zoom ile siz de yaz tatiliniz boyunca en güzel anılarınızı; profesyonel fotoğrafçılara taş çıkaracak karelerle ölümsüzleştirebilirsiniz. Hareket halindeyken bile her anı kusursuz netlikte yakalayabilir, Xenon flaşı ile her ortamda en net fotoğraflar çekebilirsiniz. Mekanik deklanşör ve zoom kontrolleri sayesinde; hem en keyifli çekimleri yapacağınız hem de en iyi sonuçları size sunacak olan Hasselblad True Zoom; 10x zoom özelliğiyle de yaz boyu yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz harika bir tatil partneri olacak.

Moto Z ve Kolayca Takılabilen Hasselblad True Zoom Modu, Tatilinizi Ölümsüzleştirin