Moto Z2 Play ve Yeni Moto Modları Tanıtıldı, Moto Z2 Play 2299TL

Moto Z2 Play ve Yeni Moto Modlarıyla Hayatı Sınırsızca Yaşa

Motorola, Moto Z2 Play ve yepyeni Mod’ları ile bir kez daha akıllı telefon pazarını değiştirmeye geliyor. Yeni Mod’lardan Moto GamePad telefonunuzu bir avuç içi oyun konsoluna, Moto 360 kamera Modu ise telefonunuzu, her şeyi anında yakalayan 360 derecelik yeni nesil bir kameraya dönüştürüyor.

Motorola ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı ve akıllı telefon pazarında devrim yaratan Moto Z ailesini yeniledi.

Akıllı telefon dünyasında yeni bir kategoriye öncülük eden Moto Z Play’in geliştirilmiş son versiyonu Moto Z² Play artık daha ince, daha şık, daha hızlı ve daha önce hiçbir telefonda görmediğiniz yepyeni özelliklerle geliyor. Moto Z ailesi Moto Mods ekosistemi ile büyümeye devam ederken, teknoloji severlere daha önce mümkün olmadığını düşündükleri özellikler sunuyor. Moto GamePad ile telefonunuzu bir avuç içi oyun konsoluna dönüştüren ve sadece bir tık ile telefonunuzu 360 derecelik 4K videolar kaydedebilen yeni nesil bir kameraya dönüştürme imkanı tanıyan yeni Moto 360 KameraModu ile satışa sunulacak olan Moto Z² Play, şimdiden hayal gücünün sınırlarını zorluyor.

Eskisinden daha ince, daha hafif ve daha hızlı

Tasarımıyla dikkatleri çeken, performansıyla ise bir telefonda aradığımız güçten çok daha fazlasını vadeden Moto Z² Play, günlük kullanım ve yıpranmaya karşı dayanıklı tamamen metal bir kasa tasarımıyla geliyor. 5.5″ full HD Super AMOLED ekran, şık tasarım detayları, 30 saate kadar pil ömrü ve 2.2 GHz oktav çekirdekli işlemci ile sizi güç ve şıklığın kombinasyonu ile tanıştıran yeni cihaz, sadece 15 dakikalık şarjla 8 saat pil ömrü sunuyor ve batarya problemini kökten çözüyor. Düşük ışık altında bile daha parlak, keskin fotoğraflar çekme imkanı tanıyan, 5 metreye kadar genişletilmiş bir menzile sahip yeni nesil lazer otofokusu ile gelen arka kamera ve 5 MP ön kameranın yanı sıra çift renk düzeltmeli flaşla gelen Moto Z2 Play sayesinde fotoğraflarınız gece gündüz harika görünüyor.

Moto Z2 Play ’in Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyatı ise 2299 TL.

Yeni Moto Mods ile sınırsız imkanlar

Geçtiğimiz yıl Moto Z serisi ile ilk kez tanıtılan Moto Mods bu yıl da teknoloji severlerin favorisi olacak. Yeni Mod’lardan Moto GamePad ile akıllı telefonunuzu bir avuç içi oyun konsoluna dönüştürebilirsiniz. Gerçek bir oyun deneyimi için çift kontrol paneli ve dört düğmeli GamePad dahili 1035 mAh pil ile geliyor; oyun modu ile eğlence hiç bitmiyor.

Moto 360 kamera ile objektifinizden hiçbir şey kaçmayacak

Tüm Moto Z cihazlarıyla birlikte çalışabilen yeni 360 kamera Modu ile telefonunuzu; her şeyi anında yakalayan 360 derecelik bir kameraya dönüştürebilirsiniz. Sadece bir tık ile 360 derecelik 4K videolar kaydedebilir, görüntülediğiniz yönün sesini de 3D olarak alan özellik sayesinde eşsiz videolar çekebilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıran Motorola özellikleri Yeni Moto Z2 Play ‘de

Yeni cihaz ile hayatınızı kolaylaştıracak Motorola deneyimleri de sizleri bekliyor. Dilerseniz ekranınızı gece otomatik olarak daha sıcak tonlara ayarlayan “Gece Ekranı” özelliği ile uykunuzu bozabilecek mavi ışığı azaltabilir; “Moto Voice” ile hava durumunu sesli komutlarla anlık olarak sorgulayabilir; takviminizi ayarlayabilir ya da yeniden tasarlanan parmak izi okuyucuyla karmaşık şifrelerden kurtulup; bilgilerinize yalnızca parmak iziniz ile ulaşabilirsiniz.

“Başarılı sonuçlarla büyümeye devam edeceğiz.”

Lansmanda akıllı telefon pazarında emin adımlarla ilerlediklerini belirten; Lenovo Türkiye Akıllı Telefon Birimi Ülke Lideri Anton Obzhelian sözlerine şu şekilde devam etti:

“Akıllı telefon kategorisinde başarılı adımlarla ilerlemeye ve sektöre yön veren ürünlerimizle tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. 2017’nin ilk yarıyıl IDC sonuçlarına baktığımızda 2016 senesinin aynı dönemine oranla pazar payımızı %144 oranında arttırdık. GFK sonuçlarına baktığımızda ise açık pazarda 3.lüğümüzü devam ettiriyoruz. Kategoriye öncülük eden ve farklı segmentlere hitap eden ürünlerimizle beraber önümüzdeki dönemde de başarılı sonuçlar elde etmeye devam edeceğiz”.