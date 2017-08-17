Motorola Kendi Kendini Tamir Eden Ekran Patenti Aldı

Motorola Telefona Ekranını Tamir Ettirmenin Yolunu Bulmuş, Patentini Aldı

Motorola Kendi Kendini Tamir Eden Ekran Patenti Aldı. Akıllı Cam Teknolojisi veya Yenilenebilir Ekran Teknoloji diye adlandırılabilecek teknoloji; Ekran Tamir ÜCRETİNE Son verebilir. Yenilenebilir Ekran Patenti.

Motorola başkalarının aksine kırılmaz ve son derece dayanıklı esnek akıllı telefon ekranları tasarlamak yerine OLUŞAN ÇATLAKLARI EN KOLAY YOLDAN TAMİR ETMEK İSTİYOR.

Motorola kısa bir süre önce yaptığı patent başvurusunda ortaya çıkan detaylara göre; polimer malzemeden oluşan telefon ekranında oluşan çatlakları gidermek için, darbeye maruz kalan bölgeyi ısıya tutarak tekrar eski haline döndürebilecek bir işlemden bahsediliyor.

Patentte telefonun bu düzeltme işlemini yapabilmek için gerekli ısıyı kendisinin üretebileceğini hatta; Motorola‘nın tamiri başlatmak için kullanacağı bir mobil uygulamanın varlığından söz ediliyor.

Motorola Kendi Kendini Tamir Eden Ekran

Elbette şimdiye kadar telefon ekranlarını düşürüp kırmaktan muzdarip milyonlarca kullanıcı için rüya gibi bir haber ve teknoloji. Elbette henüz patent aşamasındaki bu teknolojinin ne zaman hayata geçebileceği tartışma konusu; Motorola ve patente diğer adı geçen şirket olan Lenovo‘nun bu teknolojiyi nasıl ve ne zaman hayata geçirebileceğinin garantisi yok.

Söz konusu Polimer ekran muhtemelen dokunmatik cam gibi hissettirecektir. Ancak ne derece kullanışlı olacak bilemiyoruz.