Motorola Moto E4 Plus, Güçlü Bataryası ile Günlerce Kullan, 198 Gram!

Yeni Moto E4 Plus ile Tek Şarjla Günlerce Yaşa!

Motorola Moto E4 Plus, Güçlü Bataryası ile Günlerce Kullan, 198 Gram!

Yeni Moto E4 Plus ile enerjiniz hiç bitmiyor. Devrim niteliğindeki 5000 mAh bataryası ile tek şarjla günlerce şarj etmeden kullanabileceğiniz Moto E4 Plus’ın 10W hızlı şarj aleti ile de telefonunuzu yalnızca birkaç dakika şarj edebilirsiniz.

Çarpıcı tasarımı ve 5,5 inç büyüklüğündeki HD ekranı ile göz dolduran Motorola ailesinin yeni üyesi Moto E4 Plus, devrim niteliğindeki bataryası ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazın 5000 mAh bataryası sayesinde telefonunuzu şarj etmeden kullanabileceksiniz. Ayrıca yalnızca birkaç dakika içinde saatler süren pil ömrü sağlayan 10W hızlı şarj aleti ile gelen Moto E4 Plus priz yanında saatlerce beklemeye de son!

Güçlü Koruma Moto E4 Plus

Parolalarınızı hatırlama derdine de son veren yeni E4 Plus ile; bilgilerinizi güvenli bir şekilde depolama kolaylığı artık parmağınızın ucunda. Parmak izi teknolojisi sayesinde; karmaşık parolalar yerine sadece parmak izinizi kullanarak telefonunuzu açabilir ya da; tek dokunuşla tüm verilerinizi dış dünyadan koruyabilirsiniz.

13 MP otomatik odaklamalı arka kameraya ve düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar için bağımsız bir flaşı bulunan 5 MP ön kameraya sahip olan E4 Plus; sadece 198 gramlık hafifliğe sahip. Mediatek MT6737 dört çekirdekli 1.3Ghz işlemcisinden güç alan ve 3 GB RAM’e ve 16 GB depolama alanına sahip olan cihaz; aynı zamanda dünyanın en popüler işletim sisteminin en güncel sürümü olan Android™ 7.1 ile geliyor. E4 Plus aynı zamanda hem gri hem de gold renk seçeneklerine sahip.

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