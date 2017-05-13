MP3 Öldü Çok Yaşa AAC, Efsane MP3 Müzik Formatı Resmen Emekli

MP3 Öldü Çok Yaşa AAC !!!, Efsane Formatın Ölüm Fermanı İmzalandı.

Tabiri Caiz ise; 90’lı yıllardan beri müzik sektöründe kullandığımız ve bir dönemde devrim yapan müzik formatı MP3 bugün resmen emekli oldu.

Formatın yaratıcıları olan Alman “The Fraunhofer Institute for Integrated Circuits” Fraunhofer Entegre Devreler Enstitüsü bugün yaptığı açıklamada; MP3 ile ilgili bazı patentlerin lisansını sona erdirdiğini, başka bir deyişle formatın hayat desteğini daha fazla korumak istemediler. Çünkü içinde bulunduğumuz 2017’de müzik verilerini depolamak için çok daha iyi yolları var.

MP3 Öldü Çok Yaşa AAC; Huzur içinde Uyu MP3!

Fraunhofer Enstitüsü direktörü NPR’ye yaptığı açıklamada, Gelişmiş Ses Kodlamalı (AAC) formatının “cep telefonlarında müzik indirmek ve videolar için fiilen standart haline geldiğini ” söyledi.

Canlı TV ve radyo yayınında , MP3‘den daha düşük bit hızlarında yüksek kaliteli ses sunmak için AAC müzik formatı; biçimi kullandığından, daha verimli ve daha fazla işlevsellik taşıyor.

Ses kodlamasındaki temel araştırmalar, 1980’lerin sonunda Erlangen-Nürnberg’in Friedrich-Alexander Üniversitesi’nde başladı.Orada araştırmacılar ve Fraunhofer Enstitüsü güçleri birleştirdi ve bunun en mütevazi sonucu bugün milyarlarca insanın kullandığı MP3 standardı oldu. Biçim o zamanki orijinal dosyanın saklama boyutundan yüzde 10 Tasarruf Sağlıyordu. Bu o dönem azımsanmayacak bir yer tasarrufu olarak görülüyordu.

Son olarak ise Fraunhofer, tüketicilerin kompakt disklerden yani CD’lerden evindeki bilgisayarlarına; bilgisayarlardan da CD’lere MP3 şarkı dosyalarını kopyalamakta ve çalmakta kullanabilecekleri yazılımları dağıtmaya başladı. Bu Formatın dünya genelinde kullanımı sağladı. Kısacası uçuşa geçirdi.

MP3 Dijital Müzik Korsanlığının Altın Çağını Yaşattı

90 yılların sonuna gelindiğinde ise bu küçücük dosyalar dijital internet korsanlığının altın çağını yaşattı. Napster ve Kazaa gibi siteler milletlerin bir tıklama ile şarkı indirmesine izin veren popüler eşler arası hizmetlere ev sahipliği yaparken yasadışı paylaşımı yıllarca yönetti. Madalyonun diğer tarafından bakarsak bu format sayesinde bugünkü müzik endüstrisinin hukuksal gelişimine doğrudan etki etti. Çevrimiçi satıcılar ile tüketeciler arasındaki bugünkü telif hukukunun oluşmasını sağladı.

Apple’ın iTunes mağazası,iPod’un MP3 Çalma becerici sayesinde pazarın tek hakimi ve bir döneme damgasını vurdu. Apple, kullanıcılara neredeyse başından itibaren AAC’yi kullanma seçeneği verdi ve bu formatın nihai halefi olduğunu kanıtladı.

MP3 Tarihteki Hak Ettiği Yeri Aldı

Herşeye rağmen MP3, sıradan kullanıcılara internette veri alışverişinde; ilk gerçek deneyimi yaşatmış oldu ve bu haliyle tarihteki yerini hak etmiş oldu.