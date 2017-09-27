MTV 2018 Yüzde 40 Zamlı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 40 zam

Otomobil Sahiplerini üzecek yeni haber !

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 40 zam geliyor. MTV 2018 Yüzde 40 Zamlı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 40 zam.

Maliye Bakanı Naci Ağbal Torba yasanın içerisinde MTV oranlarına yüzde 40 zam içeren düzenlemenin konduğunu açıkladı.

Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 40 zam geliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, ilgili Torba Yasa’nın bugün Meclis’e gönderileceğini söyledi. Peki yeni vergiler ne kadar olacak?

OVP – Orta Vadeli Program ‘da MTV’ye Yüzde 40 ZAM

Orta Vadeli Program’ın açıklandığı basın toplantısında konuşan Ağbal, gelir getirici çalışmalar kapsamında çeşitli değişikliklere gittiklerini söyledi.

Binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisini gelecek seneden itibaren yüzde 40 artıracaklarını belirten Ağbal, vergileme sisteminde de değişikliğe gidileceğini kaydetti.

Ağbal, “Sadece binek otomobillere ilişkin bir artış var. Ayrıca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinde sistem değişikliğine gidiyoruz. Şu anda sadece motor silindir hacmini dikkate alan sistem var. Binek otomobilin değerini de dikkate alan yeni bir tarife değişikliğine geçiyoruz. Yeni alınacak binek otomobillerde aracın değeri de vergide belirleyici olacak. Değeri arttıkça vergi miktarında da yüzde 10 ve 20 oranında artış olacak” dedi.

Yeni MTV 2018 ORANLARI Nasıl OLACAK, Yeni MTV 2018 ORANLARI

Motor hacmi 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçlardan 646 TL, 1300 cc-1600 cc arası araçlardan 1035 TL, 1601 cc-1800 cc arası araçlardan 1827 TL, 1801-2000 cc arası araçlardan da 2878 TL yıllık MTV alınıyor.

Yüzde 40’lık artışın ardından, 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçların vergisi 904 liraya, 1300 cc-1600 cc arası 1449 liraya, 1601 cc-1800 cc arası 2558 liraya, 1801-2000 cc arası 4 bin 29 liraya çıkacak. Bu rakamların üzerine yeniden değerleme oranı kadar bir zam gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz.

Daha yüksek motor hacmi ve daha yaşlı araçların vergilerinde de benzer şekilde yüzde 40’lık artış meydana gelecek.

2017 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi Resmi Gazetede Yayımlanmıştı.

Zamlı rakamlarıyla yeni 2017 MTV bedelleri açıklandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) fiyatları Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşların araç yaş ve silindir hacmine göre ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi, fiyatlar konusunda bir önceki yıla göre farklılık arz ediyor. Peki yeni MTV vergisi fiyatları nasıl olacak? İşte 2017 yılı MTV fiyat tablosu ve oranları…

Resmi Gazete de yayımlanan bilgilere göre;

1-3 yaş arası , 1,600 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 TL.

1-3 yaş arası , 1,800 cm3 – 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 TL MTV alınacak.

MTV’ler Hangi Değerleme oranına Göre Arttırıldı?

2017 için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

En Yüksek MTV Bedeli 23.586 TL oldu.

En Yüksek MTV Bedeli 23.586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.

En Düşük MTV Bedeli ise 68 TL oldu

Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.

2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

1-3 yaş arası 1,301 cm3 – 1,600 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1.035 TL ;

; 1-3 yaş arası 1,601 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 1.827 TL MTV alınacak.

MTV alınacak. 4-6 yaş arası 1,601 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1. 428 TL

4-6 yaş arası 1,801 cm3 – 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2.217 TL MTV alınacak.

MTV alınacak. 7-11 yaş arası 1,601 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 841 TL

7-11 yaş arası 1,801 cm3 – 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 1.303 TL MTV alınacak.

Yeni MTV’ye göre en yüksek vergi 23 bin 586 bin lira ile 4001 ve üzeri cm3 motor hacmine sahip araçlardan alınacak. 1,300 cm3 ve daha aşağısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak 68 liralık vergi listenin en düşük vergisi oldu.

1-6 yaş arası minibüslerden 776 TL ,

, 7-15 yaş arası minibüslerden 513 TL MTV alınacak.

MTV alınacak. 1-6 yaş arası 1,900 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip olan minibüslerden 1.035 TL

1-6 yaş arası 1,901 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip olanlardan 1.565 TL MTV vergi alınacak.

işte Resmi Gazete Yayımlanan 2017 MTV LİSTESİ

Sayılı Tarife;

2. Sayılı Tarife;

4 Sayılı Tarife;

2017 MTV, 2017 MTV Bedelleri, 2017 MTV Oranları! MTV 2018 Bedelleri Nasıl?

2017 MTV Oranları