NASA SPACE APP CHALLENGE’ta OrtaOkul Öğrencisi 1. Oldu

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ YAĞIZ EFE KARADAYI NASA SPACE APP CHALLENGE YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU!

NASA SPACE APP CHALLENGE Yarışmasında OrtaOkul Öğrencisi Yağız Efe Birinci Oldu.

TÜGVA Teknoloji Takımı öğrencisi Yağız Efe Karadayı; İEEE Koç Üniversitesi’nin düzenlediği ve dünyada aynı anda yapılan NASA Space App Challenge yarışmasında üniversite statüsünde birinci olan tek ortaokul öğrencisi oldu.

Koç Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olan takım arkadaşı Ahmet Serdar Kırıcı ile yaptıkları proje; ülkemizi temsilen 4 Mayıs 2017 tarihinde NASA’ya gönderilen Yağız Efe Karadayı bu kategoride yarışan en genç öğrenci oldu.

NASA SPACE APP CHALLENGE’ta OrtaOkul Öğrencisi 1. Oldu

Yarışmaya kendisi başvuran altıncı sınıf öğrencisi Yağız Efe Karadayı’nın “Migration of Wood Storks” adı ile Türkiye’de People’s Choices kategorisinde birinci olması herkes tarafından takdir topladı. Projede hedeflenen konu; kıtalararası göç eden kuşların bu göç sırasında sürdürdükleri yaşamsal fonksiyonlarını bir datada toplayan mobil bir yazılım geliştirilmesi ve bu yazılımının NASA ve diğer kuruluşlarda kullanılması idi.

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra yarışmayı takip eden General Electric, IBM ve Microsoft yöneticileri de Yağız Efe Karadayı’nın daha ortaokul çağında kodlama yapabiliyor olmasını ve yaptıkları projenin, NASA’nın 200 milyon dolarlık projesine büyük katkı sağlamasını yürekten tebrik etti. Proje tüm jürinin takdirini topladı.

TÜGVA İstanbul tarafından düzenlenen müfredatlı Robotik Eğitim Kursu’nda kodlama, dream, stem, premium ve arduino eğitimlerini alan Yağız Efe Karadayı; Nasa’ya Türkiye’den giden en genç yarışmacı oldu.

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