Netflix Android SD Kart Desteğini Duyurdu, Şovları Kayıt Etmek Artık Kolay!

Netflix, Salı günü Android işletim sistemine yönelik en son güncellemesinde yeni bir özellik sundu. Cihazınızın SD kartına şov indirme imkanı.

Birbirinden güzel TV şovları ve filmleri çevrimdışı seyretmek için;

Android​ Users – You can now download to your SD card so there’s always room for more. pic.twitter.com/Uqt2GSjPw5

— Netflix US (@netflix) 24 Ocak 2017