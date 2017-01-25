Netflix Android SD Kart Desteğini Duyurdu, Şovları Kayıt Etmek Artık Kolay!

Netflix Şovlarını kayıt etmek için Android Cihazınızın düşük kapasitesinin artık bir önemi yok.

Netflix Android SD Kart desteğini sundu. Netflix şovlarını cihazınızın SD kartına kolayca kayıt edebilirsiniz.

Netflix, Salı günü Android işletim sistemine yönelik en son güncellemesinde yeni bir özellik sundu. Cihazınızın SD kartına şov indirme imkanı.

Birbirinden güzel TV şovları ve filmleri çevrimdışı seyretmek için;

Çevrimdışı görüntüleme için kaydederken, kullanıcılardan şimdi bir indirme konumu (Cihaz Depolama Alanı veya SD kartı) seçmeleri istenecektir.

Android​ Users – You can now download to your SD card so there’s always room for more. pic.twitter.com/Uqt2GSjPw5 — Netflix US (@netflix) 24 Ocak 2017

Bu, kullanıcıların Netflix’in video içeriğini kullanmaları için ilginç yeni bir yol sunabilir. Teorik olarak, kullanıcıların takip ettikleri dizilerin çok daha fazla bölümünü ve filmleri indirmesine olanak tanıyarak. Çevrimdışı gösterilerin için kendi büyük kataloglarını oluşturmasına imkan verebilir. Üstelik içeriği birden fazla SD Karta indirebilirsiniz diyor.

Netflix Android SD Kart Desteği Çevrimdışı Kataloglar oluşturmanın yolunu açtı!

Bununla birlikte, üyelerin bir defada kaç tane eşzamanlı indirmeyi indirebileceği ve ayrıca indirmenin ne kadar süreyle erişilebilir olacağı konusunda sınırlar var.

Netflix SD Kart Desteğinde indirilen içerik sadece aynı cihazda çalışacak!

Kullanıcıların SD kartlarını birden fazla cihaz arasında paylaşamayacaklar, çünkü kartın içeriği sadece orijinal olarak indirildiği cihazda oynatılabilecek. Ama Bunun bir yöntemini bulurlar gibime geliyor.

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