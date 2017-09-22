Netflix HDR Desteği iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus içinde Geldi

Netflix HDR Desteğine yeni iPhone’ları da ekledi

Netflix iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için HDR Desteğini Açıkladı. Netflix HDR Desteği iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus içinde Geldi.

Netflix, daha fazla mobil cihaza yüksek dinamik aralık (HDR) desteği ekliyor. Netflik HDR desteğini sunduğu bir kaç Android cihaz arasında şimdide Apple’ın yeni cihazlarını iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ‘i ekliyor.

Netflix HDR Desteğinin sunulduğu Android telefonlar arasında LG G6, Sony Xperia XZ Premium ve Samsung Galaxy Note 8 ve diğerleri yer alıyor.

Netflix HDR Desteği iPhone X içinde geldi.

Şimdi piyasaya sürülen iOS 11 ile birlikte FOMO’dan muzdarip iPhone kullanıcıları harekete geçebilir. Dolby Vision HDR destekli görüntüleri yeni iPhone modellerinde izleme şansınız var. Aynı durum Apple’ın yeni akıllı telefonlarıyla birlikte, iPad Pro (2. nesil) sahipleri; aynı resim kalitesine 10.5 ve 12.9 inçlik modellerde de seyredebilecek.

HDR, standart dinamik aralıkla karşılaştırıldığında hem kontrast hem de renk aralığı olarak oldukça geniştir. Görüntünün parlak kısımları daha parlak ve daha koyu renkli ve daha iyi bir derinlik algısı sunuyor.

Netflix’in Premium Planını kullanan kullanıcılar, HDR ve Dolby Vision etiketleri taşıyan videoları bu kalitede rahatlıkla yeni iPhone cihazlarında kullanabilecekler.