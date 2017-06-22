NETFLIX İNTERAKTİF HİKAYELER Dönemini Başlattı, TV ve iOS

Netflix’te interaktif hikâyeler dönemi başladı. Hikayenin sonunu siz belirleyin!

NETFLIX İNTERAKTİF HİKAYELER Dönemini Başlattı, TV ve iOS’tan İZLE.

Dünyanın lider eğlence ağı Netflix, kullanıcı tercihine göre farklı senaryo seçenekleri ve farklı sonlar sunan ilk interaktif içerikleri Çizmeli Kedi: Büyülü Kitaptan Kaçış ve Buddy Thunderstruck: Çılgın Fikirler’i duyurdu.

İzleyici ile birebir etkileşim kuran yeni özellik ile çocuklar; kendi hikayelerini kendileri kurgulayabilecek, sonunu belirleyebilecek ve hatta aynı çizgi filmi her defasında farklı bir senaryo ile izleyebilecek.

Netflix interaktif bölümler ilk etapta çoğu TV’de ve iOS cihazlarda izlenebilecek

Koltuğunuza yerleşip Netflix’i açtınız. Küçük-büyük herkesin bayıldığı maceraperest kurnaz kediyi izlemeye hazırsınız. Çizmeli Kedi, Goldilocks hikâyesinde Üç Ayı’nın bakışlarını üzerinde hissettiğinde gülümsemenize engel olamadınız. Tam bu sırada, sizden bir seçim yapmanız istendi: “Bu ayılar kedinin düşmanı mı yoksa dostu mu olsun?” Seçim tamamen size kalmış. Bu sizin maceranız! Hikâyenin nasıl ilerleyeceğine ve Çizmeli Kedi’nin bir sonraki seçimine siz karar vereceksiniz.

NETFLIX İNTERAKTİF HİKAYELER

Netflix, kullanıcı tercihine göre farklı senaryo seçenekleri ve farklı sonlar sunan ilk interaktif içerikleri Çizmeli Kedi: Büyülü Kitaptan Kaçış ve Buddy Thunderstruck: Çılgın Fikirler‘i duyurdu. Bu maceralarda, hikayenin gelişimini tamamen izleyici yani çocuklar belirliyor. Yönetmen koltuğuna oturan çocuklar, sevdikleri karakterler adına tercih yapıp hikayeyi yönlendiriyor. Her bir tercih farklı bir maceraya kapı açarken, çocuklar sevdiği çizgi filmi tekrar tekrar izleyebiliyor ve her defasında yeni bir hikaye görebiliyor. Ebeveynler de çocukları için yaratıcı ve öğretici interaktif içerikler sayesinde rahatça arkalarına yaslanabilir.

İki yıldır interaktif içerikler üzerinde çalışan Netflix, bu çerçevede birçok çocuk ve ebeveynle görüştü. Görüşmeler sonunda ebeveynler, çocukların karar verme yeteneğine sahip olmasını ve yönetmen koltuğuna oturabilmesi fikrini sevdiğini söylerken, çocuklar da en sevdikleri karakterlerle “oynama”yı isteyeceklerini belirtti.

Çizmeli Kedi: Büyülü Kitaptan Kaçış, 20 Haziran itibarıyla Netflix’te gösterime girdi. Buddy Thunderstruck: Çılgın Fikirler bölümü 14 Temmuz’da platforma eklenecek. Çalışmaları devam eden üçüncü interaktif hikâye Stretch Armstrong: The Breakout ise gelecek yıl tüm dünyada aynı anda izlenebilecek.

Netflix’te çocuk programlarıyla başlayan interaktif bölümler başlangıçta çoğu TV’de ve iOS cihazlarında izlenebilecek.



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