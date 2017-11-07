NichePhone-S Android Telefon, Daha Basit, Daha Küçük, Daha İnce

NichePhone-S Basit ve Kullanışlı Android Telefon

NichePhone-S Android Telefon, Daha Basit, Daha Küçük, Daha İnce ve elbette daha ucuz…

Apple akıllı telefonları cesur yeni yerlere getirirken, başka bir şirket bizi daha basit, daha sakin ve daha ucuz bir zamana geri götürmeye çalışıyor.

FutureModel, bu ayın sonunda Android işletim sistemi ile çalışan, arama yapmak dışında, mesaj göndermek, Spotify gibi müzik stream hizmetlerini dinleyebilmekten çok daha fazlasını yapmayan NichePhone-S adlı şaşırtıcı derecede doğru adlandırılmış yeni bir Android Telefonu piyasaya sunuyor.

NichePhone-S ; Bir tarafıyla Kredi Kartına bir tarafı ile de neredeyse Hesap Makinesine benziyor.

Japonya’da 10 Kasımda satışa sunulacak yeni ince Android Telefonun satış fiyatı ise sadece 95 Dolar!



NichePhone-S Teknik Özellikleri Nelerdir?

Android 4.2 çalıştırdığı tahmin ediliyor. Ekranın dijital bir saat gibi görünüyor ve burada ayrıntılı bir arayüzün olduğu çok açık. Görünüşe bakılırsa, sesli notlar kaydedebilir, müzik çalabilir ve Bluetooth kulaklıklarına bağlanabilirsiniz. Yani bir Hesap Makinesi İşlemi de yoksa ciddi bir hayal kırıklığı yaratabilir.

Bu yılın başlarında minimalist bir yaklaşık sergileyen Light Phone aklımıza geliyor. Anti Akıllı telefon olarak adlandırdığımız modelde biraz daha akıllısı gibi.

Bu tip telefonların geniş bir kullanım kitlesi bulması zor ancak, sosyal medyanın esiri olduğumuz şu günlerde telefonu sadece telefon amacı yani bir birimize ulaşmak ve konuşmak amacıyla kullanmak isteyenler için ideal. İnce, basit,küçük ve bir o kadarda amaca uygun. Ayrıca Ucuzda.

TheVerge

Japan Engadget