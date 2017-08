Otomatik Bağcıklı Nike HyperAdapt 1.0 Red Lagoon Rengiyle Tekrar Satışta

Bağcıklarını Kendi Bağlayana Ayakkabının Yeni Rengi RED LAGOON !!!

Otomatik Bağcıklı Nike HyperAdapt 1.0 Red Lagoon Rengiyle Tekrar Satışa Çıkıyor.

Geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan ve otomatik olarak bağcıklarını bağlayan Kine HyperAdapt 1.0 720$ satış fiyatı ile karşımıza çıkmış ve büyük ilgi uyandırmıştı.

Geleceğe dönüş filminden gördüğümüz bu modelin gerçekleşeceğini düşünen çok az kişi vardı. Nike bunun gerçek olmasını sağladı bu kesin. Şimdi ise daha çok renk seçeneği sunmaya çalışıyor.

Nike HyperAdapt 1.0 RED Lagoon Galeri

Hatırlarsanız HyperAdapt 1.0 içerisinde bulunan sensörler sayesinde ayağı algılayarak bağcıkları otomatik olarak sıkıştırıyor.Ayak ölçülerine göre kalınlık ve genişlik değerlerini de hesaplayabiliyor üstelik bunu tüm kullanım boyunca gerçekleştiriyor. Belli bir yürüyüş sonrasında şişen ayağınıza uygun olarak sıkılık derecesini kendisi ayarlıyor.

3 Farklı renk seçeneği ile satışa sunulan modele şimdi de RED LAGOON rengi eklendi.

Özetle Geleceğe dönüş filmindeki Marty Mcfly’nin hayalini kovalayanlardan birisi iseniz, Nike’ın kendi kendine bağacıklarını sıkıştıran ayakkabısının bu hafta sonu ikinci kez hemde yeni rengiyle satışa sunulacağını duymaktan memnun olabilirsiniz.

Tabi bu henüz Türkiye müşterileri için geçerli olmayabilir. Bir şekilde yolunuz Amerika’ya düşerse bu aklınızda bulunsun.

Geçen yılın sonlarında bir anlamda sınırlı sayıda satışa sunulan ve resmi internet sitesinde 720$’lık bir satış fiyatıyla gördüğümüz modelin şimdi çok daha fazla adet ile dünyanın çeşitli yerlerinde satışa sunulacağını biliyoruz.

Black/White-Blue Lagoon,Black/White-Red Lagoon renk seçenekleri ile NikeTown New York, Nike SoHo, Nike Chicago, The Grove, and Nike San Francisco mağazalarında satışa sunuluyor.

