Nike Instagram Mağazasını Açıyor, Instagram’da Spor Ayakkabı Satacak

Nike Instagram’ın Ticari Gücünü Fark Etmeye Başladı.

Nike Instagram ‘da Spor Ayakkabı Satmaya Başlıyor. Yakında IG feed’inizden Nike ürünlerini almaya başlayabilirsiniz. Nike Feed, Alışveriş Etiketleri – Shopping Tags – Üzerinden Alışveriş Dönemi Başlıyor.

Nike, yalnızca Amazon’da değil, Instagram’da da spor ayakkabıları satmaya başlayor. Nike CEO’su Mark Parker, markanın 4. çeyrek kazançlarını açıkladığı sırada şirketin her iki platformda da doğrudan mal satacağını açıkladı ancak her iki ortaklığın da ayrıntılarını paylaşmadı.

Nike Instagram Mağazasını Açıyor

Nike’ın taklit ürünlerin dağıtımıyla savaşmak için Amazon’da sınırlı sayıda ürün yelpazesine sahip olduğunu biliyoruz. Ancak Instagram olayı çok hoş olacak. Nike ürünlerini resmi olarak Instagram’da satışa sunarak; Nike günün büyük bir bölümünü sosyal medya üzerinde harcayan veya geçiren genç potansiyel müşterileri hedef alıyor.

Instagram’ın fotoğraf paylaşımının ötesinde genişleme planları hakkında bildiklerimize dayanarak,Nike, uygulamanın “alışveriş etiketleri” ni 2016’da başlatabilecek şirketlerin listesine katılmış olabilir. Bir marka tarafından gönderilen resmin bu özelliğin (shopping tag – alışveriş etiketleri özelliğinin) avantajından yararlanabilecek bir reklama dokunduğunuzda, etiketler, reklamdaki öğelerin açıklamalarını ve fiyatlarını gösterir.

Bazı etiketler, satın alma işlemini tamamlamak için doğrudan şirketin web sitesine veya uygulamasına gönderilebilir.

Eğer durum böyleyse Nike’ın Feed’i üzerinde alışveriş yapma imkanına sahip olacaksınız, bu durumda masraftan kaçınmak isteyenler Kredi Kartlarını mümkün oldukça erişemeyecek yerlere koymalarında fayda var. Zira kendinizi tutamayım harcama yapmaktan kaçamayabilirsiniz.

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