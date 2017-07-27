Nike'tan Neymar JR.'a Brezilya Bayrağından Esinlenen Mercurial Vapor

Nike’tan Neymar JR.’a Brezilya Bayrağından Esinlenen Mercurial

NIKE’TAN NEYMAR JR.’A ÖZEL MERCURIAL

Nike’tan Neymar JR.’a Özel, Brezilya Bayrağından Esinlenen Mercurial Vapor Modeli…

Nike, Neymar Jr.’a özel olarak üretilen ilk Mercurial Vapor modelini tanıttı. Çocukluğu boyunca ayağında hep bir çift Mercurial olduğunu söyleyen Neymar, “Şimdi kramponların üzerindeki hikayenin bana ait olması bir rüya gibi” dedi.

Nike, Neymar Jr.’a özel olarak ürettiği ‘Written In The Stars’ adlı Mercurial modeli, ünlü futbolcunun yıldızlığa giden serüvenine ışık tutuyor. Brezilya bayrağından ilham alınarak tasarlanan kramponda Neymar’ın Brezilya milli takımında mücadele ederken yaşadığı önemli anlardan ikisi simgeleniyor.

Bunlardan ilki, Neymar henüz 18 yaşındayken, 10 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleşen Brezilya-ABD maçında, milli takım formasıyla attığı ilk gol. İkincisi ise, Maracana Stadyumu ile simgelenen, geçen yaz Olimpiyatlarda elde edilen başarı. Ülkenin milli futbol takımı formasında gururla sergilenen Brezilya’nın beş yıldızı, kramponun üzerinde de yer alıyor.

Krampon üzerinde Neymar Jr.’ın ailesine de yer veriliyor.

11.03.96 Neymar’ın çok sevdiği kızkardeşi Rafaella’nın, 24.08.11 ise oğlu David Lucca’nın doğum tarihleri. Neymar Jr.’ın doğum tarihi olan 02.05.92 ile azami hızı olan saatte 34,8 km de kramponun üzerinde yer alan detaylardan. Kramponda ayrıca noktalarla işlenmiş Barselona ve Brezilya haritalar bulunuyor.

Ayakkabıda ayrıca Neymar’ın kaydettiği önemli gollere de yer verildi. 26 Ekim 2013 tarihinde Real Madrid’e attığı ilk gol ve 2015 Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gol de krampon üzerinde simgeleniyor. Yakından bakıldığında görülebileceği üzere, ayakkabının üzerindeki takımyıldızlar ise, yukarıda bahsedilen goller atılmadan önce topun izlediği yolu gösteriyor.

Nike Mercurial Vapor!

Krampon üzerinde resmedilen ve Neymar için özel bir yeri olan diğer goller ise, 20’inci doğum gününde attığı kariyerinin 100’üncü golü ve 11 Ağustos 2015’te Villareal’e attığı efsanevi gol. Neymar’ın maçın 85’inci dakikasında, topu rakip defans oyuncusunun üzerinden aşırttıktan sonra attığı bu gol, tribünlerdeki ve ekranları başındaki izleyicileri hayrete düşürmüştü.

Ünlü futbolcunun bu cesur ve neşeli tarzı, bağcık uçlarındaki “Ousadia” ve “Alegria”, yani futbolcunun anadili olan Portekizce “cesaret” ve “neşe” yazılarıyla simgeleniyor.

Brezilya’da büyüyen bir çocuk için futbolun her şey demek olduğunu söyleyen Neymar,

“Ülkemle gurur duyuyorum, umarım ülkem de benimle gurur duyuyordur. Çocukken ayağımda hep bir çift Mercurial vardı; şimdi kramponların üzerindeki hikayenin bana ait olması bir rüya gibi. Hikayenin yalnızca beni değil, ailemi ve sahada takım arkadaşlarımla yaşadığımız anları da anlatması benim için çok değerli” dedi.

Genç yaştan itibaren adı büyük başarılarla anılan Neymar Jr., üzerindeki bu büyük baskının altından kalkmayı başararak, ailesi ve ülkesinin gurur kaynağı oldu.

Neymar’ın “Written in the Stars” Mercurial Vapor ayakkabıları 29 Temmuz’dan itibaren nike.com ve Nike mağazalarında satışa sunulacak.