Nike React, Performans İhtiyacınıza Yanıt Verecek Yeni Teknoloji

NIKE YENİ TEKNOLOJİSİ “REACT”I TANITTI

Nike React, Nike’ın en yeni teknolojisi her sporcunun ihtiyaçlarına yanıt veren bir performans sağlıyor. REACT teknolojisini kullanan yeni modeller 3 Ağustos’tan itibaren satışa sunuluyor.

Nike’ın yastıklama sistemlerinde yaptığı devrimin bir parçası olan Nike React, basketbol ayakkabılarının köpük ve yastıklama platformlarında mümkün olanın ötesine geçerek, her sporcunun ihtiyaçlarına yanıt veren bir performans sağlıyor.

Nike’ın yastıklama teknolojisindeki en yeni inovasyonu ve ayakkabı köpük malzemelerinde bir devrim niteliği taşıyan Nike React, performansı üst seviyeye taşıyor.

Nike React aynı zamanda Nike’ın kendi bünyesindeki üretim kapasitesinin üstünlüğüne de örnek teşkil ediyor. Bu süreç Nike’a React’in tüm özellikleri ve üretim sürecini dilediği gibi kontrol etme imkanı veriyor ve markanın bu inovasyonun ölçeğini artırarak daha fazla sporcuya ve spor dalına ulaşma imkanı sunuyor.

Basketbol için test edilen ve kullanılan en dayanıklı köpük malzeme olma özelliği taşıyan Nike React, her adıma hızla tepki veren ve ardından tekrar orijinal şekline dönen köpük ile her maçın her dakikasında istikrarlı bir taban hissi yaratıyor. Nike React, test edilen diğer tüm Nike basketbol ayakkabı köpüklerinden daha fazla enerji dönüşü sağlıyor.

Nike React ‘ın Performans Avantajları Çok Bariz, Ama daha fazlası da VAR

Performans yönünden avantajları bariz olsa da, Nike React ’in üç temel tasarım prensibinin en iyi sınandığı spor, basketbol. Sporcuların akışkan hareketlerle yön değiştirip hızlanmalarını, göz açıp kapayıncaya kadar sıçramalarını gerektiren basketbol, bu özellikleriyle ayakkabının sınırlarını zorluyor.

Nike React; 2 bin saati aşan basketbol testleriyle kendini kanıtlamış durumda. Yumuşak ve esnek olduğu kadar, süngersi ve kararlı bir his veren ayakkabı, Nike’ın şimdiye kadarki basketbol ayakkabıları içinde en üst düzeyde dengeyi sunuyor ve sporculara daha fazlasını başarma ve daha ileriye ulaşma imkanı veriyor.

Nike React’in ilk kez kullanıldığı ayakkabılar

Jordan Super.Fly 2017 ve ilk kez Draymond Green tarafından giyilen Nike React Hyperdunk 2017. Her iki ayakkabı da tümüyle tabana gömülü, tam boy bir Nike React çekirdeğe sahip.

Her iki basketbol ayakkabısının tasarımına da, sporculardan elde edilen veriler yön verdi. Sporcuların nasıl hareket ettikleri, yani hangi yönde ne kadar kuvvetle ilerlediklerine dair veriler, Nike Spor Araştırma Laboratuvarları tarafından sağlandı. Bu veriler, ayakkabının tabanının hangi noktalarında desteğe ihtiyaç duyduğunu belirlemek için kullanılan ve yastıklama ile zemin tutuşunu en üst seviyeye taşıyan basınç haritalarına dönüştürüldü.

Super.Fly 2017

‘Nike React’ destekli Jordan Super.Fly 2017, çok yönlü basketbol oyuncularının ihtiyaç duyduğu ayak hakimiyeti dengesini kusursuz hale getiriyor.

Super.Fly 2017, yapısındaki React köpük sistemi sayesinde, ister potaya doğru ani bir koşu, ister smaça doğru kesintisiz bir depar olsun, ayağın yere temas ettiği her anda yastıklama sağlıyor.

Rahatlık ve ayak hareketlerine yanıt verebilirlik, ayağı saran, tek parça halindeki üst kısmın da temel özellikleri arasında yer alıyor. Bağcıkların sıkılığından bağımsız olarak doğal bir şekilde ayağı kavrayan bu yapı farklı sporcuların ihtiyaçlarına hitap edebiliyor ve enerjilerini dinamik bir şekilde sahaya aktarmalarına izin veriyor. Air Jordan IV ve XI’e bir saygı niteliği taşıyan ve Jordan DNA’sını yansıtan grafik tasarım, ayakkabıyı tamamlıyor.

Piyasaya çıktığı 2008 yılından bu yana Nike Basketbol tasarımının zirvesini temsil eden Hyperdunk, her yeni modelindeki inovasyonla daha da rafine bir siluet kazanıyor. Nike’ın basketbol ayakkabısı kavramının en saf ifadesi olma özelliği taşıyan modeli Hyperdunk’un yeni nesil versiyonu Nike React Hyperdunk 2017 Flyknit, klasik görünümüne modern bir yaklaşım getiren minimalist estetiği ve zarif hatlarıyla, geleneğini devamı ettiriyor.

Nike React Hyperdunk 2017

Nike React Hyperdunk 2017 Flyknit’in tabanı, Nike Spor Araştırma Laboratuvarları’nda elde edilen basınç haritaları kullanılarak geliştirilmiş tutuş karakteristiği sayesinde ayağı destekleyen bir temel oluşturuyor. Dairesel pistonlarla dikkat çeken tasarım, sporcunun ihtiyaç duyduğu noktada tutuş sağlamak üzere geliştirildi.

Tabanda kullanılan React çekirdeği; hafiflik, kolay hareket sağlama ve sağlamlık gibi benzersiz avantajları bir araya getiriyor. React sistemiyle taban arasında bulunan ara taban ise ayakkabıya sertlik ve direnç kazandırıyor. Basketbol açısından bakıldığında ise, bu avantajlar hızlı hamleler, yumuşak sıçramalar ve kesintisiz bir performans sağlıyor.

Nike React Hyperdunk 2017 ve Jordan Super.Fly 2017, tüm dünyada 3 Ağustos tarihinde piyasaya sürülecek.