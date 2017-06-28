Nike+ Training Club Uygulamasıyla Ücretsiz Yoga Egzersizleri Başladı

Nike+ Training Club Uygulamasıyla Ücretsiz Yoga Egzersizleri…

Nike+ Training Club Uygulamasıyla Ücretsiz Yoga Egzersizleri 28 Haziran’dan itibaren başladı.

Bu ay Nike+ Training Club uygulamasına eklenen yeni yoga egzersizleri, sporculara süresi 15 ile 45 dakika arasında değişen, tüm seviyelere uygun üç farklı tarzda yoga alıştırması imkanı sunuyor.

Spor dinamiktir. Uzmanlaşmak için fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa, güce ve hareketliliğe ihtiyacınız vardır. Nike, sporcuların, vücutlarından ve zihinlerinden yararlanarak potansiyellerini maksimuma çıkarması için bu sezon yeni yoga egzersizleri sunuyor. Ücretsiz indirilebilen Nike+ Training Club uygulamasının bir parçası niteliğindeki egzersizler, herhangi bir yerde ve 15 ile 45 dakika arasında yapılabiliyor.

Nike‘ın uzman antrenörü ve yogisi Branden Collinsworth, “Nike’ta hedefimiz insanları daha iyi sporcular haline getirmek. İşte bu yüzden sizi hayatta karşılaşacağınız her şeye hazırlayan programlar hazırlıyoruz.” diyor.

Collinsworth; Nike uzman antrenörleri ve yogileri Traci Copeland ve Leah Kim ile birlikte tüm uygulama egzersizlerinin geliştirilmesi sürecinde görev aldı. Diğer NTC uygulaması programlarında olduğu gibi her bir yoga egzersizi, uygulamanın üç temel grubundan birine giriyor. Bu üç grup dayanıklılık (dayanıklılık kazanmanızı sağlayan akış), güç (kas gücünü arttırmayı amaçlayan daha uzun süreli duruşlar içeren akışlar) ve hareketlilik (gerginliğin atılmasını amaçlayan ve zihinsel olarak yenilenmenizi sağlayan güç kazandırıcı oturumlar) gruplarından oluşuyor.

“Bu yeni antrenmanlar gerçekten çok güçlü; çünkü amacınız ne olursa olsun veya yoga yolculuğunuzun neresinde olursanız olun egzersiz imkanı sunuyor” diyen Kim, sözlerine şöyle devam ediyor: “Uygulamadaki çeşitli egzersizler, odak noktaları, egzersiz süreleri ve duruş pozisyonları sayesinde, yogaya yeni başlamış olan ve pratiklerini geliştirmek isteyen kişilerden çok daha ileri düzeydeki yogacılara kadar herkes için bir şeyler sunuyor.”

28 Haziran’dan itibaren yoga egzersizleri NTC uygulamasında

Egzersizlere hemen başlamak için tek yapmanız gereken; uygun zamana göre çalışmanızı, nasıl bir yoga tarzını istediğinizi ve hangi düzeyde olduğunuzu, koşu ve antrenman gibi bir başka bir spor sonrasında destekleyici faaliyet olarak mı yoga yapmak istediğinizi belirlemek. Copeland, “Diyelim ki koşuyorsunuz. Koşudan sonra yapacak en iyi şey nedir? Vücudunuzda biraz daha fazla esneklik sağlayacak ve zihninizi tazeleyecek olan 15 dakikalık bir yoga” diyor.

Daha kısa süreli yoga imkanı, yogayı çok daha ulaşılabilir hale getirerek son derece kolay bir şekilde sağlıklı bir alışkanlık edinmenize, dengeli ve sporcu bir yaşam şekli benimsemenize imkan veriyor. Copeland, “Programın amacının boş günlerinizde yoga yapmanız değil, yogayı hayatınızın rutin bir parçası haline getirmek.” olduğunu söylüyor.

NTC’deki özel programlama imkanından faydalananlar, yogayı kişisel planlarının bir parçası haline getirerek güçlerini ve kondisyonlarını artırabilecek.

Halihazırda NTC uygulaması kullanıcılarının, yeni antrenmanları bulmak için “yoga” kelimesiyle arama yapmaları yeterli. NTC uygulamanız yüklü değilse, uygulama mağazanızdan arama yaparak uygulamayı ücretsiz olarak indirmek mümkün. 28 Haziran’da ilk olarak dört yeni yoga egzersizi uygulamada yerini alacak. Hemen ardından Temmuz ve Eylül aylarındaysa bu egzersizlere 10 adet yeni çalışma daha eklenecek.